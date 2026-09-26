Real Madrid : énorme coup dur pour Mbappé après ses débuts réussis avec Zidane

Buteur lors de la victoire de l’équipe de France en Turquie (0-1), Kylian Mbappé s’est blessé au genou sur l’action de son but. Le capitaine des Bleus va quitter le rassemblement et manquer les trois prochaines rencontres de la sélection.

Mbappé délivre les Bleus avant de sortir

Les débuts de Zinédine Zidane sur le banc de l’équipe de France ont laissé un goût amer. Les Bleus ont lancé leur campagne de Ligue des Nations par un succès en Turquie (0-1), vendredi soir, mais ils ont perdu Kylian Mbappé en cours de route. Le capitaine tricolore a inscrit l’unique but de la rencontre à la 54e minute, avant de céder sa place à Désiré Doué cinq minutes plus tard.

Mbappé s’est blessé au genou sur l’action qui a permis à la France de prendre l’avantage. D’après le compte rendu publié après la rencontre, l’attaquant du Real Madrid manquera les trois prochains matches des Bleus. Une mauvaise nouvelle pour Zidane, qui avait confié le brassard et les clés de son attaque à son ancien protégé madrilène.

Une lésion tendineuse évoquée

On vous en parlait dès vendredi soir dans nos notes de Turquie-France : la première de l’ère Zidane s’était soldée par une victoire étriquée. Le développement majeur concerne désormais l’état physique de Mbappé, dont le rassemblement est déjà terminé.

Kylian Mbappé va quitter le rassemblement de l’équipe de France après sa blessure au genou contre la Turquie. Il souffre d’une lésion tendineuse et va rentrer à Madrid pour se soigner, explique le staff des Bleus. — @FabriceHawkins https://twitter.com/FabriceHawkins/status/2103599465143685490

Le Madrilène doit donc regagner l’Espagne afin de débuter ses soins. La durée exacte de son indisponibilité en club n’est pas précisée à ce stade. Son forfait avec la sélection porte en revanche sur l’intégralité de la suite de cette fenêtre internationale.

Trois matches sans son capitaine pour Zidane

Mbappé ne participera pas au déplacement en Belgique programmé lundi à 20h45. Il manquera également la réception de l’Italie, le 2 octobre, puis les retrouvailles avec les Belges, trois jours plus tard. Zidane devra ainsi revoir son animation offensive alors que Bradley Barcola, Désiré Doué et le néophyte Estéban Lepaul figurent parmi ses solutions.

Cette blessure assombrit une soirée jusque-là maîtrisée par les Tricolores. La Turquie a terminé à dix après l’expulsion de son gardien Ugurcan Cakir, sanctionné à la 87e minute pour une main en dehors de sa surface. Dans l’autre rencontre du groupe, la Belgique s’est imposée en Italie (0-2), grâce à Mika Godts et Dodi Lukebakio. Les Diables Rouges accueilleront donc lundi une équipe de France privée de son buteur et capitaine.