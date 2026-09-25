FC Nantes : les supporters nantais ont fait halluciner une recrue estivale

Le parcage nantais a encore marqué les esprits à Boulogne, au point de faire réagir Ryad Hachem quelques jours après la victoire du FC Nantes.

Le FC Nantes a vécu une soirée particulière à Boulogne-sur-Mer. Portés par plus de 400 supporters présents au stade de la Libération, les Canaris ont arraché une victoire importante (2-1) grâce à un penalty de Thomas Robinet à la 97e minute avant cette trêve internationale/

Après le coup de sifflet final, les joueurs de Grégory Poirier sont venus partager leur joie avec le parcage nantais. Les supporters en ont alors profité pour chambrer gentiment leurs joueurs avec un chant répété plusieurs fois : « Nantes FC, Coupe d’Europe ! »

Une séquence qui a visiblement beaucoup amusé Ryad Hachem, arrivé au FC Nantes cet été. Quelques jours plus tard, le milieu nantais a tenu à adresser un message aux supporters et est revenu avec le sourire sur cette fameuse chanson.

« Merci beaucoup pour le soutien, on aura besoin de vous. Merci pour le parcage rempli à Boulogne. Ça nous fait du bien ! Et merci aussi pour la petite blague », a lancé Hachem.

Hachem marqué par l’ambiance nantaise

Le joueur a ainsi souligné l’importance du soutien des supporters, particulièrement nombreux dans le Nord pour cette rencontre. Une présence qui n’est pas passée inaperçue auprès du groupe nantais.

Le capitaine Lucas Perrin a lui aussi pris la parole pour remercier les supporters : « Merci à vous pour votre soutien. Merci d’avoir été là, pour nous avoir soutenu. En espérant continuer comme ça. »

Après une victoire obtenue au bout du suspense, les Nantais ont donc pu mesurer une nouvelle fois l’engouement de leurs supporters. Et pour Ryad Hachem, la découverte du public nantais semble déjà laisser quelques souvenirs mémorables.