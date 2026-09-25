FC Nantes : Paul Tavares à bord d’un hélicoptère, direction Nantes ?

Présenté comme l’un des hommes forts du projet de reprise du FC Nantes, Paulo Tavares a publié une photo de lui à bord d’un hélicoptère. Sa destination reste inconnue, mais il n’en fallait pas davantage pour agiter les supporters nantais alors que la vente du club serait entrée dans une phase décisive.

Simple promenade ou déplacement lié au rachat du FC Nantes ? Paulo Tavares a semé le doute sur les réseaux sociaux en partageant une publication le montrant à bord d’un hélicoptère.

L’ancien agent devenu homme d’affaires n’a donné aucune indication sur sa destination. Rien ne permet donc d’affirmer qu’il se rendait à Nantes, à la Jonelière ou à un rendez-vous concernant la vente des Canaris. Mais le contexte entourant actuellement le club rend forcément cette apparition intrigante.

Depuis quelques jours, Paulo Tavares est présenté comme un personnage central des négociations engagées avec la famille Kita. Cette simple sortie dans les airs a donc rapidement été interprétée par certains supporters comme un possible nouvel épisode du feuilleton de la vente.

Tavares au cœur du projet de reprise

Selon Télénantes, Paulo Tavares piloterait un projet visant à racheter le FC Nantes. L’ancien agent agirait comme apporteur d’affaires, voire comme figure de proue d’un groupe composé notamment d’investisseurs français et portugais.

Le dossier aurait désormais dépassé le stade du simple intérêt. Les discussions seraient très avancées et le processus de reprise serait déjà bien enclenché autour de plusieurs fonds disposant de moyens financiers importants.

La famille Kita attendrait près de 100 millions d’euros pour céder le club. Les potentiels repreneurs se rapprocheraient de cette valorisation, laissant entrevoir la possibilité d’un accord après près de vingt années de présidence de Waldemar Kita.

Une publication qui tombe au meilleur moment

Dans un autre contexte, cette sortie en hélicoptère serait probablement passée inaperçue. Mais au moment où plusieurs médias annoncent une accélération des négociations, chaque publication de Paulo Tavares est désormais scrutée.

Était-il en route pour rencontrer des investisseurs ? Pour échanger avec les représentants de la famille Kita ? Ou profitait-il simplement d’un déplacement sans le moindre rapport avec le FC Nantes ?

Pour le moment, impossible de répondre. Aucun élément concret ne permet de relier ce voyage au processus de vente du club. Mais sur les réseaux sociaux, les supporters nantais se prennent déjà à rêver d’une arrivée spectaculaire du Portugais dans la cité des Ducs.

La vente du FC Nantes plus proche que jamais ?

Au-delà de cette anecdote, le dossier semble réellement avancer. Après les multiples rumeurs concernant des investisseurs britanniques, américains ou issus du Moyen-Orient, le projet emmené par Paulo Tavares aurait pris une longueur d’avance.

Waldemar Kita avait récemment confirmé avoir reçu trois propositions sérieuses, tout en précisant qu’il souhaitait transmettre le club à un repreneur capable d’assurer son fonctionnement sur le long terme.

Reste désormais à savoir si la publication de Paulo Tavares cache un déplacement stratégique ou s’il s’agit d’un simple hasard particulièrement bien chronométré. Une chose est certaine : tant que la vente du FC Nantes ne sera pas officiellement bouclée, le moindre hélicoptère aperçu dans le ciel risque de faire décoller les espoirs des supporters.