FC Nantes Mercato : après Ziani, un autre départ surprise a été acté !

Buteur décisif avec la réserve du FC Nantes contre Alençon, Emmanuel Kiah va poursuivre sa progression en National 1 avec l’UF Touraine, où il est prêté pour une saison.

Le FC Nantes tient un nouveau départ chez ses jeunes. Selon les informations de La Nouvelle République, relayées par Tribune Nantaise, le milieu de terrain camerounais Emmanuel Kiah va rejoindre l’Union Foot de Touraine (UF Touraine), en National 1, dans le cadre d’un prêt d’une saison. Il retrouvera Sacha Ziani, lui aussi prêté par les Canaris au club tourangeau.

Emmanuel Kiah quitte Nantes sur un but décisif

Le timing de cette annonce est particulier. Samedi dernier, Emmanuel Kiah s’est illustré avec la réserve nantaise en inscrivant l’unique but de la rencontre face à l’US Alençonnaise (1-0), sur penalty à la 90e minute. Une réalisation qui a offert trois points précieux aux hommes de Stéphane Ziani en National 2.

Arrivé au FC Nantes en provenance du Cameroun, le milieu de terrain va désormais découvrir un nouvel environnement et un niveau supérieur avec l’UF Touraine, promu en National 1. Ce prêt représente une opportunité de gagner en expérience et en temps de jeu au sein d’un championnat plus relevé.

Lié aux Canaris jusqu’en juin 2029, Kiah conserve une perspective de retour à Nantes à l’issue de son prêt. À Touraine, il retrouvera notamment Sacha Ziani pour une saison qui pourrait compter dans la suite de son parcours professionnel.