Vainqueurs à Boulogne à l’arrachée samedi lors de la 7e journée de L2 (2-1), les joueurs du FC Nantes ont pris un sacré retour de flamme de leurs supporters.

Une victoire, trois points… et un chambrage en bonne et due forme. Samedi, les joueurs du FC Nantes ont pourtant réussi à s’imposer sur la pelouse de Boulogne (2-1), lors de la 7e journée de Ligue 2. Mais au coup de sifflet final, les Canaris n’ont pas vraiment eu droit aux félicitations auxquelles ils pouvaient s’attendre.

Un moment aussi savoureux qu’inhabituel au FC Nantes

Après avoir arraché ce précieux succès, les joueurs du FC Nantes se sont dirigés vers le parcage (bien rempli) pour saluer leurs supporters. Ces derniers avaient visiblement préparé leur réponse.

Plutôt que de célébrer simplement la victoire, ils ont attendu les joueurs pour leur offrir un chambrage particulièrement bien senti. Dans les tribunes, le même refrain a alors résonné à plusieurs reprises : « FC NANTES COUPE D’EUROPE ! FC NANTES COUPE D’EUROPE ! FC NANTES COUPE D’EUROPE ! »

Une scène forcément cocasse, qui a rapidement fait sourire les supporters du FC Nantes. Derrière ce chambrage, le message est surtout limpide : les fans veulent rappeler aux joueurs que leurs ambitions affichées doivent désormais laisser place à la réalité du moment.

Une 15e place qui fait tache au FC Nantes

Car malgré cette victoire à Boulogne, le FC Nantes réalise un début de saison particulièrement poussif. Après sept journées disputées, les Canaris comptent seulement sept points et occupent une piètre 15e place de Ligue 2.

Le contraste avec le fameux chant « FC Nantes Coupe d’Europe » est donc pour le moins saisissant. Une manière, pour les supporters, de féliciter leurs joueurs pour les trois points tout en leur envoyant un petit rappel à l’ordre, avec une bonne dose d’ironie.

Les joueurs de Grégory Poirier devront désormais enchaîner pour faire remonter le club au classement. En attendant, leurs supporters du FC Nantes ont visiblement choisi l’humour pour faire passer le message. Espérons pour eux qu’il soit entendu.