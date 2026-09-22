Absent du rassemblement de l’équipe de France sur blessure, Robin Risser (21 ans) dissimule un grave problème chez les Bleus.

Robin Risser manque à l’appel avec les Bleus. Blessé, le gardien du RC Lens n’a pas pu rejoindre le rassemblement de l’équipe de France. Mais son absence met surtout en lumière un problème bien plus large. Car derrière le joueur de 21 ans, la relève française au poste de gardien inquiète. Dans son édition du jour, L’Équipe dresse un état des lieux peu rassurant.

Le problème de gardiens vient-il de la formation française ?

Certains jeunes portiers, comme Risser ou Guillaume Restes, laissent pourtant entrevoir des perspectives intéressantes mais le réservoir semble limité. Et plusieurs techniciens commencent à tirer la sonnette d’alarme. Alfred Dossou-Yovo, formateur de Mike Maignan au PSG et aujourd’hui à la tête d’une académie spécialisée à Troyes, pointe notamment le manque d’accompagnement des jeunes gardiens dans les clubs amateurs.

« Ce qui m’interroge, c’est le déficit d’accompagnement des jeunes gardiens dans les clubs amateurs », explique-t-il. Selon lui, le problème commence très tôt. Dès 9, 10 ou 11 ans, certains jeunes gardiens ne bénéficieraient pas d’un encadrement suffisamment spécifique. Ils restent parfois sur le bord du terrain, attendant simplement que leurs partenaires leur renvoient quelques ballons.

À terme, cette situation peut provoquer de la lassitude. Et certains finissent par abandonner. Pour Dossou-Yovo, les entraînements spécifiques arrivent également trop tard. Dans de nombreux clubs, ils ne débuteraient réellement qu’à partir des catégories U17 ou U19. « Mais c’est presque déjà trop tard », estime-t-il. Le constat ne s’arrête pas à la formation.

Des choix de carrière qui interpellent

Certains choix de carrière interrogent également. Le cas de jeunes gardiens comme Illan Meslier ou Ewean Jaouen est notamment évoqué, avec la question du choix entre un statut de doublure en Angleterre et davantage de temps de jeu en Ligue 1.

Robin Risser, lui, a fait un choix différent. Et il est aujourd’hui payant. Malgré des sollicitations de clubs prestigieux, dont la Juventus Turin, Aston Villa ou encore le PSG, le gardien a décidé de poursuivre son aventure au RC Lens. Une décision qui pourrait lui permettre de continuer à accumuler de l’expérience et du temps de jeu.

Et c’est peut-être là que réside toute l’importance de son parcours. Car si Risser représente une vraie promesse pour les Bleus, son cas ne doit pas masquer une réalité plus préoccupante : derrière quelques jeunes talents, la France peine encore à faire émerger suffisamment de gardiens de haut niveau. Le problème est donc posé et il commence bien avant Clairefontaine.