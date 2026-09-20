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FRANCE

RC Lens : les débuts rêvés de Machado tournent court en Russie

Par Louis Chrestian - 20 Sep 2026, 07:43
RC Lens : les débuts rêvés de Machado tournent court en Russie

Deiver Machado n’a pas tardé à se montrer sous ses nouvelles couleurs. Pour sa première apparition avec le Rodina Moscou, l’ancien piston du RC Lens a marqué, sans toutefois offrir la victoire à son équipe.

Machado buteur dès sa première apparition

On vous en parlait le 11 septembre : Deiver Machado avait rejoint le Rodina Moscou pour poursuivre sa carrière en Russie. Cinq jours plus tard, le Colombien a déjà débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs.

Titularisé le 16 septembre face au Rubin Kazan, à l’occasion de la neuvième journée de championnat, le latéral gauche a découvert son nouveau stade et la Premier League russe. Une première réussie sur le plan individuel puisqu’il a ouvert le score à la 79e minute.

Machado a fait parler l’une de ses principales qualités en se projetant dans la surface adverse. Bien servi après une action développée sur le côté droit, l’ancien Lensois a conclu de près. La vidéo de son premier but en Russie montre un joueur immédiatement impliqué dans le secteur offensif.

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Une joie de courte durée pour le Rodina

L’avantage du Rodina Moscou n’a cependant tenu que trois minutes. Anderson Arroyo a égalisé à la 82e minute pour permettre au Rubin Kazan de repartir avec un point (1-1). Les débuts rêvés de Machado n’ont donc pas été accompagnés d’une première victoire.

Ce nul permet malgré tout à sa nouvelle équipe de mettre fin à une série de cinq défaites consécutives en championnat. Le Rodina compte désormais cinq points et revient à deux longueurs du premier non-relégable. Dans ce contexte délicat, l’expérience de l’international colombien doit rapidement peser.

Un premier signal encourageant loin de Lens

Après son départ du RC Lens, Machado avait besoin de retrouver rapidement du rythme. Cette première titularisation lui a permis de disputer une rencontre officielle et de rappeler son goût pour les courses vers l’avant, qui avait marqué son passage chez les Sang et Or.

Le résultat collectif laisse forcément un goût d’inachevé, mais son adaptation ne pouvait guère mieux commencer sur le plan personnel. Buteur dès son premier match, le Colombien apporte déjà une solution supplémentaire à un Rodina Moscou en quête de points.

Le maintien comme première mission

La situation comptable reste néanmoins fragile. Avec seulement cinq unités après neuf journées, le club moscovite doit désormais confirmer ce léger mieux pour sortir de la zone dangereuse. Machado arrive donc dans une équipe sous pression, loin de jouer les premiers rôles.

Son apport offensif pourrait devenir précieux dans cette lutte. Pour sa première sortie, l’ancien Lensois a déjà montré la voie, même si l’égalisation tardive du Rubin Kazan l’a privé d’une entrée totalement réussie.

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