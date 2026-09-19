ASSE : Ian Cathro craque après Metz et lâche une phrase très forte

Alors que l’ASSE menait 2-0 à Metz, les Verts ont finalement concédé le nul (2-2) dans les dernières minutes, provoquant la colère de Ian Cathro.

L’ASSE pensait tenir une victoire importante sur la pelouse du FC Metz. Mais après avoir mené 2-0, les hommes de Ian Cathro ont vu les Grenats revenir au score et arracher le match nul (2-2), samedi soir, lors de la 7e journée de Ligue 2. Une issue qui laisse forcément des regrets au technicien stéphanois.

Ian Cathro : « On a jeté deux points à la poubelle »

Au micro de beIN SPORTS, Ian Cathro n’a pas caché sa déception après cette fin de rencontre. Pour l’entraîneur de l’ASSE, le scénario est difficile à accepter alors que son équipe avait le match en main. « On avait un match qui était gagné pour nous. On a perdu deux points, on avait le match dans la poche. On va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle. »

Le coach écossais pointe notamment les erreurs défensives commises dans la dernière partie du match. « On prend deux buts sur des erreurs, qu’il faut corriger », a-t-il regretté, avant d’insister : « On ne peut pas être une équipe qui fait ce genre de bourdes. »

« Quand on mène 0-2 à l’extérieur, il faut que ça se termine à 0-2 »

Ian Cathro estime également que l’ASSE doit apprendre de cette rencontre. Malgré la déception, il veut profiter de la trêve pour corriger les problèmes observés et faire progresser son équipe. « La trêve va nous permettre de bien réfléchir aux priorités à mettre en place pour les deux mois à venir. »

L’entraîneur stéphanois a surtout rappelé une exigence simple : savoir gérer un avantage lorsqu’il est acquis. « Quand on mène 0-2 à l’extérieur, il faut que ça se termine à 0-2. »

Un constat qui résume la frustration de l’ASSE après avoir laissé échapper deux points qui semblaient promis aux Verts.