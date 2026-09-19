À LA UNE DU 19 SEP 2026
[22:55]L’OL atomise Rennes et prend la deuxième place, les notes des Gones
[22:40]RC Lens : Haise a donné la recette à Cahuzac pour lancer la saison et terminer européen !
[22:20]ASSE : Ian Cathro craque après Metz et lâche une phrase très forte
[22:00]FC Metz – ASSE (2-2) : les Verts laissent échapper la victoire, les tops et flops
[21:40]ASSE : les Verts s’invitent malgré eux dans un incident qui fait parler du côté de l’OL
[21:20]OM Mercato : un magicien de Ligue 1 prêt à tout pour rejoindre Marseille !
[21:00]PSG : Luis Enrique prend un risque énorme avec ses stars, le vestiaire au bord de l’implosion ?
[20:40]OM : décision forte de McCourt, une ennemie jurée des supporters prend du galon !
[20:20]RC Lens : Cahuzac a déjà déçu les supporters des Sang et Or
[20:04]OL – Stade Rennais : les compos de Fonseca et Haise sont connues

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Ian Cathro craque après Metz et lâche une phrase très forte

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 22:20

Alors que l’ASSE menait 2-0 à Metz, les Verts ont finalement concédé le nul (2-2) dans les dernières minutes, provoquant la colère de Ian Cathro.

L’ASSE pensait tenir une victoire importante sur la pelouse du FC Metz. Mais après avoir mené 2-0, les hommes de Ian Cathro ont vu les Grenats revenir au score et arracher le match nul (2-2), samedi soir, lors de la 7e journée de Ligue 2. Une issue qui laisse forcément des regrets au technicien stéphanois.

Ian Cathro : « On a jeté deux points à la poubelle »

Au micro de beIN SPORTS, Ian Cathro n’a pas caché sa déception après cette fin de rencontre. Pour l’entraîneur de l’ASSE, le scénario est difficile à accepter alors que son équipe avait le match en main. « On avait un match qui était gagné pour nous. On a perdu deux points, on avait le match dans la poche. On va rentrer chez nous en disant qu’on a jeté deux points à la poubelle. »

Le coach écossais pointe notamment les erreurs défensives commises dans la dernière partie du match. « On prend deux buts sur des erreurs, qu’il faut corriger », a-t-il regretté, avant d’insister : « On ne peut pas être une équipe qui fait ce genre de bourdes. »

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

« Quand on mène 0-2 à l’extérieur, il faut que ça se termine à 0-2 »

Ian Cathro estime également que l’ASSE doit apprendre de cette rencontre. Malgré la déception, il veut profiter de la trêve pour corriger les problèmes observés et faire progresser son équipe. « La trêve va nous permettre de bien réfléchir aux priorités à mettre en place pour les deux mois à venir. »

L’entraîneur stéphanois a surtout rappelé une exigence simple : savoir gérer un avantage lorsqu’il est acquis. « Quand on mène 0-2 à l’extérieur, il faut que ça se termine à 0-2. »

Un constat qui résume la frustration de l’ASSE après avoir laissé échapper deux points qui semblaient promis aux Verts.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot