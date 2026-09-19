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FRANCE

OM : Genesio va faire une victime face au PSG mais doit encaisser un coup dur

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 23:00
Bruno Genesio lors d'AS Monaco - OM

À la veille du Classique face au PSG, Angel Gomes devrait bien perdre sa place de numéro 10, tandis que Tochukwu Nnadi, touché au ménisque, pourrait être absent plus longtemps.

À quelques heures du choc face au Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche à 20h45 au Vélodrome, Bruno Genesio n’a pas encore arrêté son onze de départ. Deux dossiers retiennent particulièrement l’attention du côté de l’Olympique de Marseille : Angel Gomes et Tochukwu Nnadi.

Angel Gomes pourrait céder sa place face au PSG

Après la défaite contre Besiktas (4-1) en Ligue Europa, Angel Gomes pourrait être l’une des victimes des ajustements de Bruno Genesio. Comme attendu, le milieu anglais est susceptible de céder sa place de numéro 10 à Amine Harit pour ce Classique de la 5e journée de Ligue 1.

Sur les ailes, Keyliane Abdallah et Igor Paixao pourraient apporter de la vitesse et de la percussion à l’animation offensive marseillaise.

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Pour autant, Bruno Genesio ne semble pas envisager de révolution tactique. Malgré les difficultés rencontrées par son équipe en fin de match à Rennes et à Istanbul, le technicien marseillais estime que son système n’est pas nécessairement à remettre en question.

Le coach olympien n’a d’ailleurs procédé à aucune mise en place collective samedi. Il doit affiner ses choix ce dimanche avant de dévoiler son équipe.

Tochukwu Nnadi ne sera pas opéré

Autre dossier important à la Commanderie : celui de Tochukwu Nnadi. Touché au ménisque lors du déplacement à Monaco, le milieu de terrain de l’OM ne subira finalement pas d’intervention chirurgicale.

Une nouvelle rassurante pour le joueur, même si la durée de sa convalescence pourrait être plus longue, selon le club marseillais.

Bruno Genesio devra ainsi composer sans ces deux milieux de terrain pour tenter de relancer l’OM face au PSG, dimanche soir.

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