RC Lens : après Monaco, Thauvin a régalé en renouant avec l’OM !

Après la défaite du RC Lens à Monaco, Florian Thauvin a vécu un moment particulièrement émouvant avec une jeune supportrice de l’OM qui le suivait depuis ses années marseillaises.

Florian Thauvin n’a pas seulement laissé son empreinte sur la pelouse de l’AS Monaco. Au lendemain de la défaite du RC Lens (2-1), le capitaine lensois a retrouvé une jeune supportrice qui occupe une place particulière dans son histoire avec l’OM.

Thauvin retrouve Maha, cinq ans après

Une séquence publiée sur les réseaux sociaux a rapidement attiré l’attention des supporters. On y voit Maha retrouver Florian Thauvin et lui offrir un énorme câlin, après plusieurs années sans revoir son idole.

La jeune fille est une supportrice de l’OM et avait déjà fait parler d’elle en 2021, au moment du départ de Thauvin pour les Tigres de Monterrey. À l’époque, le club mexicain avait même publié un message à destination de Maha, après un moment particulièrement émouvant entre la jeune fan et le joueur.

Ce nouveau rendez-vous, cinq ans plus tard, a donc forcément une saveur particulière. Le retour de Thauvin en France et son passage au RC Lens auront finalement permis aux deux protagonistes de se retrouver.

Une belle parenthèse après Monaco

Ce moment est arrivé juste après d’une soirée frustrante pour le capitaine lensois. Face à Monaco, Lens s’est incliné 2-1 malgré une deuxième période beaucoup plus convaincante. Thauvin avait notamment délivré le corner repris de la tête par Matthieu Udol pour l’égalisation, à la 57e minute.

Le scénario a finalement tourné en faveur de l’ASM avec un but contre son camp de Jonathan Gradit à la 83e minute. Après la rencontre, Thauvin ne cachait pas sa frustration, tout en soulignant les progrès affichés par son équipe après la pause.

Quelques heures plus tard, le Lensois a donc pu profiter d’une parenthèse beaucoup plus légère avec Maha. Une image qui rappelle aussi le lien particulier conservé par Thauvin avec certains de ses jeunes supporters de l’époque marseillaise.