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RC Lens : double mauvaise nouvelle pour Cahuzac après Monaco

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 16:40
Yannick Cahuzac (RC Lens)

Battu par Monaco (2-1), le RC Lens a terminé sa soirée au stade Louis-II avec deux joueurs diminués.

La défaite à Monaco a laissé des traces au RC Lens. Au coup de sifflet final, vendredi soir, Michal Skóraś et Jean-Clair Todibo ont été aperçus en train de boiter dans les escaliers du stade Louis-II, en regagnant le bus lensois, comme le note La Voix du Nord. Des images qui n’ont rien de rassurant pour Yannick Cahuzac, fraîchement nommé à la tête du Racing.

À première vue, les deux joueurs semblaient surtout touchés par la fatigue et les coups reçus au cours de cette rencontre disputée face à une formation monégasque en forme. Mais leur état physique sera à surveiller dans les prochains jours, alors que le nouvel entraîneur artésien cherche à remettre son équipe sur les rails, et que les blessés sont déjà très (trop) nombreux (Ganiou, Baidoo, Nawrocki, Titraoui, Abdulhamid).

Trois semaines pour souffler et récupérer

Cette défaite (2-1), concédée après un but contre son camp de Jonathan Gradit à la 83e minute, vient conclure une semaine particulièrement agitée à Lens. Nommé mardi après le départ de Dino Toppmöller, Yannick Cahuzac n’avait disposé que de trois jours pour préparer son premier match sur le banc.

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Le technicien va désormais pouvoir profiter d’une trêve internationale de trois semaines pour travailler ses principes de jeu, mais aussi espérer récupérer plusieurs joueurs.

Le programme prévoit d’abord du repos jusqu’à dimanche, avant une reprise progressive. Un match amical contre le Standard de Liège est également maintenu le 2 octobre à la Gaillette, à huis clos, malgré les nombreuses absences liées aux sélections.

L’objectif sera clair pour Cahuzac : retrouver un groupe plus frais et mieux armé pour la réception de Lyon, le 9 octobre à Bollaert. D’ici là, le staff lensois devra notamment suivre l’évolution de Skóraś et Todibo, dont les grimaces à Monaco ont marqué la fin de soirée.

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