Pendant la trêve internationale, le RC Lens disputera un match amical contre le Standard de Liège, actuellement 6e de Jupiler Pro League, le 2 octobre. Les supporters sont frustrés…

Battu à Monaco vendredi (1-2), le RC Lens traverse un début de saison compliqué avec seulement quatre points pris en cinq journées de Ligue 1. Nommé pour tenter de relancer la machine, Yannick Cahuzac entend toutefois profiter de la coupure internationale pour installer progressivement ses principes de jeu.

Un match… mais pas pour les supporters du RC Lens

Le technicien corse aura notamment l’occasion de voir le RC Lens à l’œuvre lors d’un match amical face au Standard de Liège, actuellement sixième de Jupiler Pro League. La rencontre est programmée le 2 octobre à La Gaillette, et doit permettre au staff lensois de maintenir le rythme de la compétition malgré la trêve. Sur le papier, l’idée est plutôt logique. Après cinq journées de championnat, Cahuzac dispose de plusieurs semaines pour travailler avec son groupe et veut notamment « ancrer ses principes ».

Un match contre une formation étrangère de première division peut donc constituer un exercice intéressant avant le retour de la Ligue 1. Le problème est ailleurs : la rencontre se disputera à huis clos ! Une décision qui risque forcément de frustrer les supporters du RC Lens, particulièrement attachés à la vie du club et à la proximité avec leur équipe.

L’OL déjà dans toutes les têtes au RC Lens

Alors que cette affiche aurait pu offrir une occasion de retrouver les Sang et Or pendant une période sans championnat, le public devra finalement rester à distance. Et ce n’est pas la seule particularité de ce rendez-vous. Cahuzac devra composer sans plusieurs internationaux Comme souvent durant les périodes internationales, le groupe lensois sera également amputé de plusieurs éléments appelés avec leur sélection.

Le match contre le Standard ne permettra donc pas à Cahuzac de disposer de l’ensemble de son effectif. Plusieurs joueurs, parmi lesquels Skoras, Ivanovic, Ganiou, Risser, Mesloub, Sima, Antonio, Sagnan ou encore Bulatovic, pourraient ainsi manquer à l’appel. Après cette parenthèse à La Gaillette, le RC Lens retrouvera les choses sérieuses avec la réception de l’OL à Bollaert. Le rendez-vous est fixé au vendredi 9 octobre à 20h45.