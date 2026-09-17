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FRANCE

RC Lens : coup dur pour Saud Abdulhamid !

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 12:47
Saud Abdulhamid (RC Lens)

Saud Abdulhamid (RC Lens, 27 ans) ne prendra pas part au prochain rassemblement de l’équipe nationale d’Arabie Saoudite. 

Mauvaise nouvelle pour Saud Abdulhamid. Le piston droit du RC Lens ne participera pas au prochain rassemblement de l’équipe nationale d’Arabie Saoudite, alors qu’il occupe une place importante avec sa sélection.

Abdulhamid absent de la liste saoudienne

Le joueur de 27 ans, qui a manqué les dernières rencontres du RC Lens en raison d’une grosse béquille, ne pourra donc pas rejoindre sa sélection durant cette trêve internationale. Une absence qui intervient alors que le piston droit est considéré comme un élément cadre de l’équipe nationale saoudienne.

Lors de la dernière Coupe du monde, Abdulhamid était d’ailleurs le seul joueur de la sélection saoudienne à évoluer à l’étranger. Sans son joueur lensois, l’Arabie Saoudite disputera la Coupe du Golfe des Nations durant cette trêve internationale.

L’Arabie Saoudite va disputer la Coupe du Golfe des Nations

Les Saoudiens débuteront la compétition face au Koweït, le 23 septembre à 20h, avant d’affronter le Sultanat d’Oman le 26 septembre à 20h. Ils termineront la phase de groupes contre l’Irak, le 29 septembre à 19h30. La compétition est organisée avec deux groupes de quatre équipes. Dans l’autre poule figurent les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar et le Yémen.

Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur billet pour les demi-finales. Cette non-convocation intervient donc dans un contexte particulier pour Saud Abdulhamid, déjà éloigné des terrains avec le RC Lens en raison de sa blessure. Le piston droit lensois devra désormais profiter de cette période pour poursuivre sa récupération avant de retrouver les terrains avec le club artésien.

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