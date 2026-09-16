Selon nos informations, la place de Yannick Cahuzac est au centre du départ précipité de Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens.

Le RC Lens s’apprête déjà à tourner la page Dino Toppmöller. Après seulement quatre journées de Ligue 1, l’entraîneur allemand va être écarté par sa direction et ne sera pas sur le banc à Monaco. Yannick Cahuzac est pressenti pour assurer l’intérim.

Cahuzac au cœur du dossier

Depuis son retour à Lens cet été, ce même Cahuzac occupait une place importante dans le nouveau staff. L’ancien capitaine des Sang et Or avait été nommé adjoint de Toppmöller, aux côtés notamment de Nelson Morgado et Ervin Skela.

Le club avait officiellement présenté cette équipe comme un staff complémentaire construit autour du technicien allemand. Cahuzac avait toutefois une particularité : il devait également composer avec sa formation au BEPF, ce qui impliquait des absences régulières.

Avant même le début de la saison en cours, Toppmöller avait d’ailleurs déjà expliqué que le RC Lens souhaitait lui apporter tout son soutien pendant cette formation.

« Avec Morgado, Cahuzac n’avait pas son mot à dire »

Selon nos informations, le véritable point de rupture concernerait Nelson Morgado. Au quotidien, Toppmöller s’appuyait énormément sur son compatriote, fidèle depuis 2017, notamment dans la préparation et l’analyse des matches. Lors de la présentation du staff, Toppmöller avait lui-même expliqué que Morgado occupait un rôle important dans le coaching individuel et travaillait étroitement avec les analystes.

« Avec Morgado, Cahuzac n’avait pas son mot à dire, Toppmöller ne jure que par lui », nous souffle une source proche du dossier. Cette proximité avec le coach aurait progressivement créé des tensions avec une partie de la direction, notamment Leca. Le grand ami de aurait ainsi souhaité mettre Morgado en retrait. Une décision que Toppmöller aurait très mal vécue.

C’est à ce moment que le dossier a pris une tournure beaucoup plus radicale : Toppmöller aurait considéré la décision concernant Morgado – déjà mal perçu à Francfort dans le passé – comme une ingérence directe dans son travail. Pour faire bloc, le technicien allemand aurait alors proposé de partir lui aussi plutôt que d’accepter la mise à l’écart de son adjoint.

Toppmöller a refusé de lâcher son adjoint

Évidemment, le bilan sportif et le contenu des matches ont également pesé. Le RC Lens compte seulement cinq points après quatre journées de Ligue 1, avec une victoire, deux défaites et un nul.

Les Sang et Or ont toutefois réalisé un exploit retentissant en Ligue des champions à Prague, avant de concéder un nul frustrant au Mans. Le plus étonnant dans cette histoire est que Cahuzac pourrait désormais profiter directement de la situation.

L’ancien adjoint pourrait prendre les commandes de l’équipe pour le déplacement à Monaco, avec Bilal Hamdi à ses côtés. Un scénario assez incroyable quelques semaines seulement après la constitution du nouveau staff, en sachant que le Corse a donc été au centre du départ de Toppmöller.