Pierre Ménès a livré son analyse du match nul ramené par le RC Lens du Mans, dimanche, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 (2-2).

Le RC Lens n’a pas totalement convaincu au Mans. Après avoir été menés de deux buts, les Sang et Or ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir à 2-2. Mais ce point ne suffit pas vraiment à rassurer.

Le Mans, le coup de cœur de Ménès

Avec seulement quatre points après quatre journées, le RC Lens affiche en effet un bilan assez éloigné des ambitions annoncées en début de saison. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le souligner.Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a d’abord rendu hommage au promu manceau. « L’équipe du Mans est mon équipe chouchoute de ce début de saison, ils savent tout faire », a-t-il expliqué. Les Manceaux avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre, profitant des difficultés lensoises pour prendre deux buts d’avance. Mais l’entrée dans le temps fort lensois a totalement changé la physionomie du match.

Le but de Sima avant la pause a permis aux Sang et Or de revenir dans la partie. Et seulement quelques minutes après la reprise, Lens a finalement égalisé. Franjo Ivanovic a ainsi remis les deux équipes à égalité, offrant à Lens un point qui semblait encore très improbable quelques dizaines de minutes plus tôt. Pour autant, Pierre Ménès estime que le scénario ne doit pas masquer certaines difficultés : « Les Manceaux ont eu un regain d’énergie et de talent pour ne pas sombrer. » Un constat qui souligne aussi la capacité du promu à réagir après avoir vu son avantage fondre.

« On n’a pas senti les Lensois renverser ce match »

C’est surtout le manque de maîtrise de Lens qui interpelle l’ancien consultant. Selon lui, les Sang et Or n’ont jamais réellement donné le sentiment de pouvoir faire basculer définitivement la rencontre : « On n’a pas senti les Lensois en situation de renverser ce match. » Une remarque assez sévère pour une équipe qui affiche pourtant de grosses ambitions cette saison.

Après quatre journées, le RC Lens compte désormais une victoire, un nul et deux défaites, soit seulement quatre points. Pierre Ménès estime d’ailleurs que ce total est insuffisant au regard du projet lensois : « C’est décevant encore une fois, avec quatre points en quatre matches. C’est assez peu pour une équipe qui a des ambitions. » Le constat est difficile à contester sur le plan comptable.

La Ligue des champions comme circonstance atténuante

Ménès apporte toutefois une nuance importante : le RC Lens venait de disputer son premier match de Ligue des champions de la saison quelques jours plus tôt, avec un déplacement éprouvant à Prague face au Slavia : « C’était aussi la première fois que Lens jouait deux matches en une semaine après son déplacement à Prague. Il faudra dompter cela cette saison. »

La gestion de l’enchaînement des rencontres pourrait donc devenir un enjeu majeur pour Toppmöller. Entre la Ligue des champions, les déplacements européens et le championnat, les Sang et Or vont devoir apprendre à maintenir un niveau de performance élevé tous les trois jours. Le nul au Mans ne condamne évidemment pas la saison lensoise. Mais après quatre journées, le constat est clair : le RC Lens doit rapidement accélérer.