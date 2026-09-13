Le Mans – RC Lens : on sait pourquoi Ganiou est sur le banc

Ismaëlo Ganiou n’est pas titulaire pour le match entre Le Mans et le RC Lens car il est légèrement touché.

À la surprise générale, Ismaëlo Ganiou n’est pas apparu dans le onze de départ du RC Lens pour le déplacement ce dimanche sur la pelouse du Mans, comptant pour la quatrième journée de Ligue 1.

Légère gêne pour Ganiou !

Le jeune défenseur central lensois n’a pas été titularisé par Dino Toppmöller car il a ressenti une légère gêne au niveau du bassin après une chute face au Slavia Prague (2-3). Le coach du Racing a donc préféré ne prendre aucun risque avec Ismaëlo Ganiou, qui n’est même sur la feuille de match pour cette rencontre face aux Manceaux. Il sera par contre bien apte pour le choc de vendredi prochain (20h45) contre l’AS Monaco.