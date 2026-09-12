RC Lens : Risser a mis des paillettes dans les yeux d’une supportrice à Bollaert

Après avoir récemment expliqué qu’il aurait pu accepter un sacrifice financier pour aider le RC Lens, Robin Risser s’est encore distingué par un joli geste. Le gardien lensois a offert son maillot à une supportrice après la rencontre face à Lorient, provoquant une magnifique réaction.

Robin Risser continue de marquer des points au RC Lens. Sur le terrain, le gardien international français est désormais une figure importante du projet lensois. Mais en dehors des pelouses, le portier de 21 ans semble également apprécier les échanges avec les supporters du Racing. Après la défaite face au FC Lorient samedi dernier (0-1), Risser a ainsi fait le bonheur d’une supportrice de Bollaert.

Risser offre son maillot après le match

À l’issue de la rencontre, Risser a pris le temps d’offrir son maillot à une fan du RC Lens. Un geste qui peut sembler simple pour un joueur professionnel, mais qui représente évidemment énormément pour un supporter. La jeune femme a ensuite raconté ce moment sur les réseaux sociaux, partageant toute son émotion après avoir reçu le précieux souvenir. Et son message en dit long sur l’importance de cette rencontre.

« Il n’y a pas de mots pour décrire ce genre de moment, juste un sentiment d’accomplissement pur… Et des émotions difficiles à retenir… Parfois il suffit d’avoir un peu plus confiance en soi, pour transformer un rêve qui semble en réalité impossible. Merci beaucoup Robin Risser », a-t-elle glissé sur ses réseaux. Une magnifique déclaration qui témoigne de l’impact que peuvent avoir ces petits moments entre les joueurs et leur public. À Bollaert, la proximité entre les supporters et les joueurs constitue d’ailleurs l’une des grandes forces du RC Lens. Et Risser vient une nouvelle fois de l’illustrer.

Un gardien qui soigne son image

Robin Risser s’était déjà retrouvé au cœur de l’actualité ces dernières semaines pour une raison bien différente. Le gardien avait expliqué qu’il aurait pu envisager de quitter Lens si le club avait eu besoin de réaliser une grosse vente pour équilibrer ses finances. Une déclaration qui avait montré son attachement au Racing et sa compréhension des enjeux économiques du club. Cette fois, c’est donc par un geste beaucoup plus léger que le portier fait parler de lui.

Mais le résultat est le même : son capital sympathie continue de grimper. À seulement 21 ans, Robin Risser découvre progressivement la pression liée au statut de gardien du RC Lens. Un poste particulièrement exposé dans un stade aussi bouillant que Bollaert. Mais le portier français semble parfaitement mesurer l’importance du public dans l’aventure lensoise. Offrir son maillot après une rencontre est un geste apprécié par les supporters, surtout lorsqu’il permet de réaliser un rêve qui semblait inaccessible. La réaction de cette supportrice montre ainsi que le football ne se résume pas toujours aux résultats et aux performances.

Risser fait encore des heureux à Lens

Après la rencontre face à Lorient, Robin Risser a donc quitté Bollaert en ayant certainement fait une heureuse. La supportrice, visiblement très émue, n’a pas hésité à partager son bonheur et à remercier publiquement le gardien lensois. Un joli moment qui rappelle pourquoi les joueurs peuvent devenir de véritables héros aux yeux du public.

Et pour Risser, c’est également une nouvelle preuve que son aventure avec le RC Lens dépasse largement le simple cadre sportif. Le gardien continue de gagner la confiance de ses coéquipiers, du staff et des supporters. Cette fois, il a surtout mis des paillettes dans les yeux d’une fan.