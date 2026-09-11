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RC Lens : Matthieu Udol vers un nouveau projet

Par William Tertrin - 11 Sep 2026, 21:40

Le défenseur du RC Lens Matthieu Udol ajoute une nouvelle corde à son arc avec le lancement de son propre centre de football destiné aux enfants, à Marly, en Moselle.

Matthieu Udol ne se contente pas de briller sur les terrains avec le RC Lens. Le défenseur sang et or vient d’annoncer le lancement du Centre de Matthieu Udol, un nouveau projet tourné vers la formation et l’accompagnement des jeunes footballeurs.

La première édition aura lieu du 19 au 23 octobre 2026 à Marly, la commune où le joueur a grandi et où il a notamment effectué ses premiers pas dans le football.

Une semaine autour du football et du plaisir

Pensé pour les enfants, ce stage doit permettre aux participants de progresser, apprendre et surtout prendre du plaisir autour du ballon rond. L’objectif affiché dépasse ainsi le simple cadre d’un stage sportif.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans le parcours de Matthieu Udol, arrivé au RC Lens à l’été 2025 et engagé avec le club artésien jusqu’en 2028.

Après une première saison particulièrement réussie sous le maillot lensois, avec notamment 7 passes décisives en Ligue 1 en 2025-2026, le défenseur poursuit donc son développement en dehors des terrains avec ce projet destiné à transmettre son expérience aux plus jeunes.

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