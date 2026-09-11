Stade Rennais : énorme coup dur pour un dossier à 500 M€

Le projet d’un nouveau stade à Rennes, qui pourrait représenter une opération de l’ordre de 500 millions d’euros, vient de refaire surface, mais la mairie ne semble toujours pas prête à abandonner le Roazhon Park.

Le Stade Rennais va-t-il finalement changer de stade ? La question est revenue au premier plan ces derniers jours après les déclarations de Nicolas de Tavernost, président du conseil d’administration du club, qui a évoqué à nouveau la possibilité d’un nouvel équipement voulu à terme par la famille Pinault.

Une sortie qui semble avoir surpris la mairie de Rennes. Nathalie Appéré affirme en effet qu’aucun autre projet que celui d’une transformation du Roazhon Park n’est actuellement sur la table.

« L’hypothèse de l’extension du Roazhon Park est la seule option sur laquelle nous discutons depuis de longs mois », a expliqué la maire, précisant ne pas avoir connaissance d’un nouveau projet porté par le Stade Rennais.

Une capacité portée à près de 40 000 places ?

Le projet actuellement privilégié consiste à rénover et agrandir le Roazhon Park. Les premières études de faisabilité évoquent une hausse de capacité d’environ 10 000 places, alors que l’enceinte rennaise peut aujourd’hui accueillir près de 29 000 spectateurs.

Cette solution permettrait au club de conserver son stade historique tout en augmentant sensiblement sa capacité et en modernisant ses infrastructures.

À l’inverse, l’hypothèse d’un nouveau stade d’au moins 45 000 places avait déjà été envisagée par François-Henri Pinault. Le projet, estimé à 500 millions d’euros, aurait pu voir le jour sur une ancienne friche industrielle située à proximité du Roazhon Park, de l’autre côté de la rocade. Mais les difficultés politiques et le contexte sportif avaient progressivement relégué cette piste au second plan.

Le projet sportif avant le stade

Pour Nathalie Appéré, la priorité affichée par la famille Pinault avant l’été était surtout de remettre le projet sportif du Stade Rennais sur de bons rails.

La maire assure toutefois qu’une rencontre avec les dirigeants du club doit prochainement avoir lieu. De quoi laisser la porte ouverte à de nouvelles discussions, alors que les déclarations de Nicolas de Tavernost montrent que la réflexion sur l’avenir des infrastructures n’est peut-être pas totalement refermée.

Pour l’heure, le message de la mairie est donc clair : le projet d’extension du Roazhon Park reste la seule option officiellement discutée à Rennes.