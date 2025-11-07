Le Stade Rennais mise sur la modernisation du Roazhon Park et prépare des changements spectaculaires. En parallèle, la famille Pinault accélère pour redresser son empire…

Au Stade Rennais, les choses bougent… mais pas toujours comme prévu. Le projet de nouveau stade, longtemps porté par la famille Pinault, est au point mort. Trop d’obstacles administratifs et environnementaux freinent la création d’une enceinte flambant neuve. Le président Arnaud Pouille a donc recentré les efforts sur la modernisation du Roazhon Park, avec l’ambition d’accueillir plus de spectateurs et de rendre les tribunes encore plus festives.

Depuis 2024, le club réfléchit à un agrandissement progressif. La première étape consisterait à enlever certains sièges pour créer des zones debout, une configuration déjà adoptée dans des stades comme Bollaert à Lens ou la Meinau à Strasbourg. « On travaille pour enlever des sièges dans certaines zones. Peut-être qu’en accord avec les collectivités, on pourra agrandir la capacité dans certaines zones. Une tribune debout ? Ça avance, c’est un sujet qui tient beaucoup à cœur aux supporters », explique Pouille à Ouest-France. L’UEFA a déjà donné son accord pour les rencontres internationales, ouvrant la voie à des tests dans les prochaines semaines.

La saga de l’empire Pinault a connu un tournant en juin

Mais le Stade Rennais ne vit pas seulement sur le terrain. Selon L’Équipe, la saga de l’empire Pinault et de sa holding Artémis a connu un tournant en juin dernier. Face aux difficultés du groupe de luxe Kering, détenu à 42,3 % par la famille, Luca de Meo a été nommé directeur général pour redresser les ventes, notamment de Gucci, et stopper la chute de la valorisation boursière. Ce choix stratégique, inédit puisque le poste n’est pas occupé par un membre de la famille, a été salué par le marché avec une hausse de 70 % de l’action depuis septembre.

Cette dynamique économique pourrait avoir un impact direct sur le Stade Rennais. Avec des finances stabilisées et un appui fort de l’actionnaire principal, le club breton et Habib Beye peuvent envisager des projets ambitieux, tant sur le plan sportif que structurel. Pour cela, il faudra que les les résultats sur le terrain remontent en flèche.