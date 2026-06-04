France – Côte d’Ivoire (1-2) : les notes des Bleus

L’équipe de France s’est inclinée à La Beaujoire contre la Côte d’Ivoire (1-2) lors de son premier match de préparation à la Coupe du monde 2026. Voici les notes des Bleus.

Partie tambour battant, la France s’est essoufflée en seconde période. Au gré des changements mais aussi de l’adversité de la Côte d’Ivoire. Devant au score après un petit numéro de Rayan Cherki (1-0, 45e), les Bleus se sont finalement inclinés sur des buts de Guéla Doué (1-1, 53e) et d’Amad Diallo (1-2, 84e). Un avertissement ?

TOPS

Rayan Cherki

Après avoir perdu son face-à-face avec Fofana, le milieu offensif de Manchester City a ouvert le score de magnifique manière sur un petit numéro (1-0, 45e). D’abord actif, il a perdu de l’influence après la pause, à l’image de son équipe.

Manu Koné

Entré à la place d’un Adrien Rabiot assez effacé, Manu Koné a dynamisé l’entrejeu tricolore après l’heure de jeu. Puissant et tonique, il a distribué le jeu et tenté de casser des lignes par la passe. Le joueur de l’AS Rome a marqué des points.

Maxence Lacroix

Remplaçant de Dayo Upamecano, Maxence Lacroix a effectué une bonne entrée après la pause. Sécurisant, il est aussi rapide sur l’homme et a bien repris Diallo sur son côté droit. Attention aux relances mais à revoir.

FLOPS

Ibrahima Konaté

Pris de vitesse sur la première attaque ivoirienne, Ibrahima Konaté est aussi fautif sur l’égalisation en étant mal aligné et en perdant l’équilibre devant une passe plein axe pour Guélé Doué (1-1, 54e). Pas très rassurant dans l’axe.

Théo Hernandez

Titulaire, le latéral gauche ne s’est pas beaucoup mis en avant sauf sur cette remise ratée dans l’axe qui aurait pu faire mouche. Rien de bien inquiétant, il devrait monter en puissance au fil de la préparation.

Kylian Mbappé

Discret même si on l’a senti en jambes dans l’entame, Kylian Mbappé n’aura disputé que la première mi-temps à Nantes. L’occasion pour le capitaine des Bleus de manquer une grosse occasion et de rouspéter.

Les notes des Bleus :

Maignan 5 – Koundé 5, Upamecano 5, Konaté 4, Hernandez 4 – Tchouaméni 5, Rabiot 4 – Olise 5, Cherki 6, Thuram 4 – Mbappé 4.