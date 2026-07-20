Kevin Keegan est mort ce lundi à l’âge de 75 ans des suites d’un cancer de stade 4.

Le football mondial est en deuil. Kevin Keegan, légende du football anglais et double Ballon d’Or, est décédé ce lundi à l’âge de 75 ans des suites d’un cancer de stade 4. Une disparition qui bouleverse l’Angleterre et l’ensemble de la planète football.

Kevin Keegan est décédé à 75 ans

La famille de Kevin Keegan a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué publié ce lundi. « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans. Kevin luttait contre le cancer et était entouré de sa femme et de ses filles dans ses derniers instants. » L’ancien international anglais avait rendu public son combat contre la maladie en janvier dernier, révélant souffrir d’un cancer de stade 4, le niveau le plus avancé.

Kevin Keegan restera comme l’un des plus grands attaquants de son époque. Révélé sous les couleurs de Liverpool, il a marqué toute une génération en disputant 322 rencontres avec les Reds, pour un bilan de 100 buts et 88 passes décisives. Il y a remporté de nombreux trophées, dont la Coupe des clubs champions européens en 1977 ainsi que deux Coupes de l’UEFA en 1973 et 1976. Son départ vers Hambourg, à l’été 1977, n’a fait que renforcer sa dimension internationale.

Sous les couleurs du club allemand, Kevin Keegan est entré définitivement dans l’histoire. Il a remporté le Ballon d’Or en 1978 puis en 1979, devenant l’un des rares joueurs anglais à décrocher deux fois la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial. Avec Hambourg, il atteindra également la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions en 1980.

Un monument du football anglais

En sélection, Kevin Keegan a porté le maillot des Three Lions à 63 reprises pour 21 buts. Après sa carrière de joueur, il s’est lancé avec succès dans le métier d’entraîneur. Il a notamment dirigé Newcastle United, Fulham, Manchester City ainsi que la sélection anglaise entre 1999 et 2000, participant notamment à l’Euro 2000.

Surnommé « King Kev », il restera comme l’une des figures les plus populaires du football britannique. Avec ses deux Ballons d’Or, son palmarès européen, son influence sur plusieurs générations de joueurs et son immense popularité en Angleterre, Kevin Keegan laisse derrière lui un héritage considérable. Le football perd aujourd’hui l’un de ses plus grands ambassadeurs, une légende dont le nom restera à jamais gravé dans l’histoire du jeu.