France – Angleterre : Rabiot a dégoupillé, ça a chauffé entre Deschamps et Cherki !

La lourde défaite des Bleus face à l’Angleterre (4-6) aurait été marquée par une embrouille entre Didier Deschamps et Rayan Cherki.

Au terme d’un match spectaculaire, l’équipe de France s’est inclinée ce samedi soir face à l’Angleterre (4-6) lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026. Auteurs d’une prestation indigne en première période, où ils étaient menés 4-0 à la pause, les Bleus ont quelque peu réagi après le repos, sans toutefois parvenir à décrocher la médaille de bronze pour le dernier match de Didier Deschamps à la tête de la sélection tricolore.

Rabiot dézingue ses coéquipiers après la débâcle

Après la rencontre, Adrien Rabiot, qui a disputé l’intégralité de cette petite finale, n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la prestation de certains de ses coéquipiers. « On est entré de manière honteuse dans la première mi-temps. Il y a eu des comportements de certains joueurs que je n’avais jamais vus jusqu’ici. C’est un peu décevant, car c’était le dernier match pour bien figurer dans cette compétition. Il y a beaucoup de déception après le match perdu contre l’Espagne, mais il y avait un travail à faire jusqu’au bout et on ne peut pas se contenter de bâcler les choses comme ça. On s’est parlé à la mi-temps, on s’est dit qu’il fallait un peu d’orgueil, et ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles. »

Deschamps et Cherki se sont embrouillés

Des tensions qui ne se seraient d’ailleurs pas limitées qu’aux joueurs. Selon L’Équipe, Didier Deschamps et Rayan Cherki se seraient également accrochés au cours de la rencontre. Lors de la pause fraîcheur de la première période, le sélectionneur tricolore aurait recadré son milieu offensif en lui demandant de lâcher plus vite le ballon. Le joueur de Manchester City aurait ensuite répondu sèchement à son coach, refusant d’écouter son avis.