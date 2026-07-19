FC Nantes Mercato : après Lafont, ça bouge aussi pour Abline et Awaziem !

Galatasaray et Konyaspor s’intéresseraient respectivement à Matthis Abline et Chidozie Awaziem.

En plus d’Alban Lafont, en partance pour Amedspor, deux autres joueurs de l’effectif du FC Nantes pourraient bien prendre la direction de la Turquie d’ici la fin du mercato estival. Il s’agit de Matthis Abline et Chidozie Awaziem.

Abline et Awaziem ont aussi des touches en Turquie

Et pour cause, le premier figurerait sur les tablettes de Galatasaray, si l’on en croit les informations du journaliste turc Ferhat Kızıltaş. Le champion de Turquie en titre suivrait de près l’attaquant des Canaris, qui pourrait être disponible contre une indemnité de transfert estimée à 25 millions d’euros.

De son côté, Chidozie Awaziem serait dans le viseur de Konyaspor, selon les informations du journaliste turc Reşat Can Özbudak. L’ancien joueur du FC Porto aurait même déjà rencontré les dirigeants du neuvième du dernier championnat turc. Un départ semble d’ailleurs de plus en plus probable pour le défenseur central nigérian, écarté par Michel Der Zakarian pour le match amical face au FC Lorient, perdu par les Canaris (1-0).