À LA UNE DU 19 JUIL 2026
[16:00]PSG Mercato : un cador européen a fait d’un taulier de Luis Enrique sa priorité
[15:35]OM Mercato : Ethan Mbappé a tranché pour son avenir !
[15:10]Stade Rennais Mercato : un ailier gauche en approche ?
[14:45]RC Lens Mercato : une annonce tombe sur Metinho !
[14:20]FC Nantes Mercato : après Lafont, ça bouge aussi pour Abline et Awaziem !
[13:55]PSG Mercato : Koundé (FC Barcelone) proposé, la réponse de Paris est déjà tombée !
[13:30]OM Mercato : Genesio vend la mèche sur de premières recrues
[13:05]ASSE Mercato : c’est confirmé pour ce défenseur central belge !
[12:40]Stade Rennais Mercato : un autre club que Rennes tient la corde pour Cresswell
[12:15]FC Nantes Mercato : cinq nouvelles recrues en approche ? 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Lafont, ça bouge aussi pour Abline et Awaziem !

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 14:20
Matthis Abline et Chidozie Awaziem sous le maillot du FC Nantes

Galatasaray et Konyaspor s’intéresseraient respectivement à Matthis Abline et Chidozie Awaziem.

En plus d’Alban Lafont, en partance pour Amedspor, deux autres joueurs de l’effectif du FC Nantes pourraient bien prendre la direction de la Turquie d’ici la fin du mercato estival. Il s’agit de Matthis Abline et Chidozie Awaziem.

Abline et Awaziem ont aussi des touches en Turquie

Et pour cause, le premier figurerait sur les tablettes de Galatasaray, si l’on en croit les informations du journaliste turc Ferhat Kızıltaş. Le champion de Turquie en titre suivrait de près l’attaquant des Canaris, qui pourrait être disponible contre une indemnité de transfert estimée à 25 millions d’euros.

De son côté, Chidozie Awaziem serait dans le viseur de Konyaspor, selon les informations du journaliste turc Reşat Can Özbudak. L’ancien joueur du FC Porto aurait même déjà rencontré les dirigeants du neuvième du dernier championnat turc. Un départ semble d’ailleurs de plus en plus probable pour le défenseur central nigérian, écarté par Michel Der Zakarian pour le match amical face au FC Lorient, perdu par les Canaris (1-0).

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot