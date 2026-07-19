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FRANCE

FC Nantes Mercato : un départ confirmé, les Kita vont récupérer un petit chèque

Par William Tertrin - 19 Juil 2026, 16:20

Le FC Nantes poursuit son opération dégraissage après sa relégation en Ligue 2. Chidozie Awaziem est tout proche de quitter les Canaris pour rejoindre Konyaspor, en Turquie.

Le mercato estival continue de s’accélérer au FC Nantes. Après plusieurs recrues enregistrées cet été, les Canaris travaillent désormais sur les départs afin d’alléger leur effectif et leur masse salariale avant la saison de Ligue 2.

Comme déjà rapporté sur notre site et désormais confirmé par Ouest-France, Chidozie Awaziem est proche de rejoindre Konyaspor, pensionnaire de Süper Lig. Les discussions entre les deux clubs portent sur un transfert dont le montant est estimé entre 1 et 2 millions d’euros.

Une baisse de salaire à l’origine de son départ

Revenu définitivement à Nantes à l’été 2025 après un premier passage en prêt lors de la saison 2017-2018, l’international nigérian a disputé 26 rencontres de Ligue 1 la saison passée. Malgré un début d’exercice convaincant sous Luis Castro, ses performances plus irrégulières lui ont fait perdre progressivement sa place de titulaire.

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 a également rebattu les cartes. Mécontent de la baisse de salaire prévue par son contrat après la descente, Awaziem souhaite poursuivre sa carrière dans un championnat de première division. La Turquie, où il a déjà porté les couleurs de Çaykur Rizespor et d’Alanyaspor, apparaît comme une destination idéale pour relancer sa carrière.

Après le probable départ d’Alban Lafont, le défenseur nigérian pourrait être l’un des prochains cadres à quitter la Beaujoire dans les prochains jours.

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