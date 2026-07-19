Stade Rennais Mercato : ça sera 30 M€ pour une cible très convoitée de Ligue 1 !

Si le Stade Rennais suit toujours Kévin Danois, le dossier s’annonce particulièrement compliqué pour le joueur de l’AJ Auxerre.

Il y a plusieurs semaines, nous vous relayions que le Stade Rennais avait ciblé un profil particulièrement apprécié en Ligue 1 : Kévin Danois. Le milieu de terrain de l’AJ Auxerre est suivi par plusieurs clubs ambitieux, mais Rennes fait partie des prétendants les plus intéressés par son évolution.

À seulement 21 ans, l’Auxerrois s’est imposé comme un élément important de l’entrejeu bourguignon. Formé au club, Danois séduit par son activité, son impact dans les duels et sa capacité à jouer dans un rôle de milieu moderne. Des qualités qui auraient convaincu plusieurs cellules de recrutement en Ligue 1, dont celle du Stade Rennais.

Auxerre demande 30 millions !

Le club breton devra toutefois composer avec une concurrence importante. L’Olympique Lyonnais et le LOSC surveillent également la situation du joueur, qui pourrait être l’un des dossiers chauds du marché français cet été.

Du côté de l’AJ Auxerre, la direction n’a pas l’intention de brader son milieu de terrain. Selon Onze Mondial, une première offre de 15 millions d’euros en provenance de Hull City aurait notamment été refusée, les dirigeants icaunais espérant… le double, soit 30 millions !

Pour Rennes, l’arrivée de Kévin Danois représenterait un investissement dans un joueur à fort potentiel, capable de s’inscrire dans la politique de recrutement du club breton basée sur des profils jeunes et évolutifs. Reste désormais à savoir si le Stade Rennais passera concrètement à l’action dans un dossier très cher où la concurrence promet d’être féroce, alors que le club a déjà dépensé plus de 30 millions dans ce mercato, sans compter l’investissement pour la cible Charlie Cresswell.