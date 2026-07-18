OM, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Martin Terrier

Courtisé par l’OM et le Stade Rennais, Martin Terrier pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. ChatGPT prédit sa prochaine destination.

Deux ans après son départ du Stade Rennais pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Martin Terrier pourrait quitter le club allemand pour faire son retour en Ligue 1 où l’OM et Rennes, son ancien club, seraient intéressés à l’idée de le relancer. Face à cette possibilité de revoir l’ancien Lyonnais en France, nous avons demandé à ChatGPT de prédire dans quel club Martin Terrier évoluera la saison prochaine. Voici sa réponse.

L’IA voit Terrier rejoindre l’OM

À mes yeux, l’Olympique de Marseille apparaît comme la destination la plus crédible pour Martin Terrier. Le club phocéen recherche des joueurs capables d’apporter immédiatement de la qualité offensive et de l’expérience, tandis que le profil polyvalent de l’ancien Rennais, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, correspond aux besoins marseillais. Un retour en Ligue 1 dans un club ambitieux engagé en Coupe d’Europe pourrait également séduire le joueur.

Un retour au Stade Rennais reste toutefois une possibilité. Martin Terrier y a laissé une excellente image et connaît parfaitement l’environnement du club breton. Rennes pourrait lui offrir un cadre idéal pour retrouver son meilleur niveau après une période plus compliquée en Allemagne. Néanmoins, un tel dossier dépendrait des moyens financiers rennais et de la volonté du Bayer Leverkusen de faciliter son départ.

Si je devais miser sur une issue aujourd’hui, je placerais malgré tout l’OM en pole position. Le projet sportif marseillais, la perspective de retrouver rapidement un rôle important et l’intérêt déjà évoqué par plusieurs sources me semblent faire pencher la balance en faveur du club phocéen. Bien sûr, il ne s’agit que d’une projection et le mercato peut encore réserver de nombreux rebondissements.