À LA UNE DU 18 JUIL 2026
[16:20]OL Mercato : les discussions sont lancées pour un transfert à 25 M€
[16:00]Equipe de France : une date clé vient d’être fixée pour Zinédine Zidane
[15:35]OM Mercato : un serial buteur débarque à Marseille !
[15:10]FC Nantes : Der Zakarian tient son futur latéral gauche ! 
[14:45]Pronostic Espagne – Argentine : la Roja va-t-elle faire tomber Messi ?
[14:24]OM, Deportivo : un ex-Marseillais bientôt avec Aubameyang en Espagne ?
[14:16]OM, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Martin Terrier
[13:54]RC Lens – Boulogne : les Lensois lancent leur préparation par une victoire, Thauvin et Skóraś ont brillé !
[13:30]FC Nantes Mercato : les Kita ont enfin bouclé le transfert de Lafont !
[13:10]ASSE Mercato : un cinquième Vert poussé vers la sortie par Kilmer Sports et Cathro !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Martin Terrier

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 14:16
Martin Terrier lors d'Arsenal - Bayer Leverkusen

Courtisé par l’OM et le Stade Rennais, Martin Terrier pourrait retrouver la Ligue 1 cet été. ChatGPT prédit sa prochaine destination.

Deux ans après son départ du Stade Rennais pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Martin Terrier pourrait quitter le club allemand pour faire son retour en Ligue 1 où l’OM et Rennes, son ancien club, seraient intéressés à l’idée de le relancer. Face à cette possibilité de revoir l’ancien Lyonnais en France, nous avons demandé à ChatGPT de prédire dans quel club Martin Terrier évoluera la saison prochaine. Voici sa réponse.

L’IA voit Terrier rejoindre l’OM

À mes yeux, l’Olympique de Marseille apparaît comme la destination la plus crédible pour Martin Terrier. Le club phocéen recherche des joueurs capables d’apporter immédiatement de la qualité offensive et de l’expérience, tandis que le profil polyvalent de l’ancien Rennais, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, correspond aux besoins marseillais. Un retour en Ligue 1 dans un club ambitieux engagé en Coupe d’Europe pourrait également séduire le joueur.

Un retour au Stade Rennais reste toutefois une possibilité. Martin Terrier y a laissé une excellente image et connaît parfaitement l’environnement du club breton. Rennes pourrait lui offrir un cadre idéal pour retrouver son meilleur niveau après une période plus compliquée en Allemagne. Néanmoins, un tel dossier dépendrait des moyens financiers rennais et de la volonté du Bayer Leverkusen de faciliter son départ.

Si je devais miser sur une issue aujourd’hui, je placerais malgré tout l’OM en pole position. Le projet sportif marseillais, la perspective de retrouver rapidement un rôle important et l’intérêt déjà évoqué par plusieurs sources me semblent faire pencher la balance en faveur du club phocéen. Bien sûr, il ne s’agit que d’une projection et le mercato peut encore réserver de nombreux rebondissements.

OMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, Stade Rennais