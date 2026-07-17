L’OM s’est largement imposé pour son premier match amical de pré-saison, sous la direction de Bruno Genesio, face au Yamoussoukro FC au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan (3-0). Analyse.

L’OM a parfaitement lancé sa préparation estivale. Pour la première de Bruno Genesio sur le banc olympien, les Phocéens se sont imposés logiquement face au Yamoussoukro FC (3-0) au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Au-delà du résultat, plusieurs enseignements se dégagent déjà de cette première sortie.

🚨 LE XI DE L'OM FACE À YAMOUSSOUKRO ! pic.twitter.com/YfLFlB07vS — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 17, 2026

Genesio fait confiance aux jeunes

Pour son baptême du feu, Bruno Genesio a aligné un 4-4-2 offensif avec Neal Maupay et Amine Harit devant. Le nouveau coach olympien n’a pas hésité à lancer plusieurs jeunes d’entrée, notamment Bezahaf, Koum et Abdallah. Un choix rapidement récompensé puisque le premier but est né d’une action 100 % jeunesse. Abdallah a parfaitement lancé Bezahaf, dont le centre précis a trouvé Neal Maupay, auteur de l’ouverture du score dès la 13e minute. Un signal fort envoyé à la formation marseillaise.

Maupay premier buteur de la nouvelle ère de l’OM

Premier buteur de la préparation, Neal Maupay a parfaitement rempli son rôle. Très disponible, l’attaquant olympien a ouvert le score avant de laisser sa place en seconde période après une prestation sérieuse. Après la pause, Ange Lago a rapidement doublé la mise sur une belle passe en profondeur, avant que Faris Moumbagna ne parachève le succès marseillais en fin de rencontre malgré une première occasion manquée. Les attaquants de l’OM ont donc tous répondu présent.

Une opposition limitée, des intentions encourageantes

Il faut évidemment relativiser cette victoire face à un adversaire largement inférieur sur le papier. Le Yamoussoukro FC s’est montré volontaire mais n’a jamais réellement été capable de mettre l’OM en difficulté. Cela n’empêche pas Bruno Genesio d’avoir aperçu plusieurs motifs de satisfaction : une équipe appliquée, un pressing cohérent, des circuits de relance déjà intéressants et une volonté constante de jouer vers l’avant. L’entraîneur marseillais pourra désormais monter progressivement le curseur lors des prochaines rencontres de préparation.