À LA UNE DU 18 JUIL 2026
[00:05]Stade Rennais Mercato : coup de tonnerre pour Amoura ! 
[23:44]FC Barcelone Mercato : Deco a craqué sur un bourreau des Bleus au Mondial 
[23:23]Stade Rennais : Zidane aurait déjà repéré un crack de Haise pour les Bleus !
[23:02]OM : les 3 enseignements de la première réussie de Genesio face au Yamoussoukro FC 
[22:56]PSG, Leeds : Le dossier gardien prend une tournure inattendue
[22:48]OM Mercato : c’est officiel, Aubameyang quitte Marseille !
[22:40]ASSE : Cathro a offert un cadeau totalement inattendu à Larsonneur
[22:20]PSG Mercato : un cauchemar de l’OM pour remplacer Hakimi ? 
[22:00]PSG Mercato : après Ferran Torres, Luis Enrique a craqué pour un attaquant très mystérieux
[21:40]FC Nantes : deux renforts de taille pour Der Zakarian ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : les 3 enseignements de la première réussie de Genesio face au Yamoussoukro FC 

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 23:02
Bruno Genesio (OM)

L’OM s’est largement imposé pour son premier match amical de pré-saison, sous la direction de Bruno Genesio, face au Yamoussoukro FC au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan (3-0). Analyse. 

L’OM a parfaitement lancé sa préparation estivale. Pour la première de Bruno Genesio sur le banc olympien, les Phocéens se sont imposés logiquement face au Yamoussoukro FC (3-0) au stade Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan. Au-delà du résultat, plusieurs enseignements se dégagent déjà de cette première sortie.

Genesio fait confiance aux jeunes

Pour son baptême du feu, Bruno Genesio a aligné un 4-4-2 offensif avec Neal Maupay et Amine Harit devant. Le nouveau coach olympien n’a pas hésité à lancer plusieurs jeunes d’entrée, notamment Bezahaf, Koum et Abdallah. Un choix rapidement récompensé puisque le premier but est né d’une action 100 % jeunesse. Abdallah a parfaitement lancé Bezahaf, dont le centre précis a trouvé Neal Maupay, auteur de l’ouverture du score dès la 13e minute. Un signal fort envoyé à la formation marseillaise.

Maupay premier buteur de la nouvelle ère de l’OM

Premier buteur de la préparation, Neal Maupay a parfaitement rempli son rôle. Très disponible, l’attaquant olympien a ouvert le score avant de laisser sa place en seconde période après une prestation sérieuse. Après la pause, Ange Lago a rapidement doublé la mise sur une belle passe en profondeur, avant que Faris Moumbagna ne parachève le succès marseillais en fin de rencontre malgré une première occasion manquée. Les attaquants de l’OM ont donc tous répondu présent.

Une opposition limitée, des intentions encourageantes

Il faut évidemment relativiser cette victoire face à un adversaire largement inférieur sur le papier. Le Yamoussoukro FC s’est montré volontaire mais n’a jamais réellement été capable de mettre l’OM en difficulté. Cela n’empêche pas Bruno Genesio d’avoir aperçu plusieurs motifs de satisfaction : une équipe appliquée, un pressing cohérent, des circuits de relance déjà intéressants et une volonté constante de jouer vers l’avant. L’entraîneur marseillais pourra désormais monter progressivement le curseur lors des prochaines rencontres de préparation.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot