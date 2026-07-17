OM Mercato : c’est officiel, Aubameyang quitte Marseille !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille.

Le club espagnol du Deportivo La Corogne a annoncé son arrivée en plein match de l’OM, officialisant ainsi un transfert qui met fin à la deuxième aventure de l’attaquant gabonais sur la Canebière.

La Corogne officialise l’arrivée d’Aubameyang

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2027, Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé avec le Deportivo La Corogne.

Le club espagnol a choisi un timing original pour dévoiler sa nouvelle recrue en annonçant officiellement sa signature pendant sa rencontre amicale.

À 37 ans, l’international gabonais va relever un nouveau défi en Espagne, un championnat qu’il connaît bien après son passage au FC Barcelone.

Une page se tourne à Marseille

Le départ d’Aubameyang marque une nouvelle étape dans le renouvellement de l’effectif olympien orchestré par la direction et Bruno Genesio.

L’attaquant quitte l’OM alors qu’il lui restait encore une année de contrat, libérant ainsi une place importante dans le secteur offensif marseillais.

Les dirigeants olympiens vont désormais poursuivre leur chantier offensif afin d’offrir à Bruno Genesio un effectif capable de répondre aux ambitions du club cette saison.