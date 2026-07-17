PSG, Leeds : Le dossier gardien prend une tournure inattendue

Leeds United avance sur le marché des gardiens mais se heurte à un obstacle de taille dans le dossier Zion Suzuki. Le portier japonais de Parme garde un œil très appuyé sur le PSG, où son nom a circulé ces derniers jours.

Leeds prêt à bouger pour Suzuki

À la recherche d’un nouveau gardien, Leeds United a ciblé Zion Suzuki, l’une des révélations japonaises de la dernière Coupe du Monde. Le club anglais doit anticiper le départ de Lucas Perri, annoncé proche du Torino, et a rapidement ouvert des discussions avec Parme.

Selon les informations de Foot01, les premiers échanges entre les Peacocks et le club italien étaient plutôt positifs. Leeds serait notamment disposé à approcher les 20 millions d’euros attendus pour le gardien de 23 ans.

Le PSG reste dans un coin de sa tête

Le problème, pour Leeds, vient surtout de la position du joueur. Si la Premier League plaît à Zion Suzuki, le natif de Newark ne ferait pas du club anglais sa priorité. Aston Villa est également cité parmi les pistes qui pourraient l’intéresser, sans avancée concrète à ce stade.

Le PSG, en revanche, représente un projet qui l’attire davantage. La perspective de disputer la Ligue des Champions chaque saison pèserait dans sa réflexion, alors que Paris garde la possibilité de recruter à ce poste sans en faire aujourd’hui son chantier prioritaire. Toute l’actualité du PSG reste d’ailleurs rythmée par plusieurs dossiers ouverts en parallèle.

Renato Sanches serait mis en vente et exclu du projet du PSG, le club parisien ayant demandé à son entourage de lui trouver une porte de sortie cet été. — @ActuL1_ https://x.com/ActuL1_/status/2078195205367271858

Leeds commence déjà à regarder ailleurs

Le message aurait en tout cas été entendu du côté de Leeds. Le club anglais ne compterait pas insister indéfiniment pour Suzuki et se serait déjà tourné vers une autre piste, celle de Michele Di Gregorio, actuellement à la Juventus.

Pour le PSG, le dossier reste donc davantage une possibilité qu’une offensive lancée. Le club de la capitale a beaucoup de cibles sur la table mais n’est pas encore passé à l’action de manière décisive dans son recrutement estival.