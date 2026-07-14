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FRANCE

PSG Mercato : Paris a bouclé une nouvelle recrue en moins de 48h

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 22:30
Lucas Digne lors du Mondial 2026

Après avoir recruté le jeune gardien Alessandro Longoni en provenance de l’AC Milan, le Paris Saint-Germain aurait également bouclé l’arrivée surprise de Lucas Digne. Comme annoncé ce lundi par plusieurs médias, le latéral gauche français va quitter Aston Villa pour faire son retour au PSG, où il avait déjà évolué entre 2013 et 2016.

Le PSG a bouclé le retour de Digne avant le Mondial

Le compte X @PSGInside_Actu a dévoilé ce lundi soir les coulisses de ce transfert inattendu. Les dirigeants parisiens n’auraient eu besoin que de 48 heures pour boucler l’opération.

« Les premières discussions entre le PSG et Lucas Digne ont débuté juste avant son départ pour la Coupe du monde. En moins de 48 heures, un accord total a été trouvé entre toutes les parties. Par respect pour le joueur et afin de ne pas perturber son parcours avec l’équipe de France, les différentes parties ont souhaité garder l’opération confidentielle jusqu’à la fin de la compétition. Lucas Digne a accepté de rejoindre Paris en connaissant parfaitement son futur rôle : celui de doublure de Nuno Mendes, avec l’ambition d’apporter toute son expérience et d’être une véritable solution au sein de l’effectif parisien », a expliqué le suiveur du PSG.

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