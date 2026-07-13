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FRANCE

PSG Mercato : énorme surprise, Paris vise un international français du Mondial 2026

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 13:45
Lucas Digne lors de France - Maroc

Le PSG penserait à faire revenir Lucas Digne (Aston Villa) cet été.

Dix ans après son départ du Paris Saint-Germain, Lucas Digne pourrait faire un retour aussi inattendu qu’improbable dans la capitale cet été. Auteur d’une belle Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, le latéral gauche d’Aston Villa aurait convaincu les dirigeants parisiens de miser de nouveau sur lui, selon les informations de Daily Mail Sport et du journaliste anglais Ben Jacobs.

Une clause libératoire activée par le PSG après le Mondial ?

Sous contrat avec les Villans, l’ancien joueur du FC Barcelone disposerait d’une clause libératoire fixée à seulement 12 millions d’euros, un montant qui pourrait grandement faciliter les négociations entre les deux clubs.

À 32 ans, Lucas Digne apporterait au PSG toute son expérience du très haut niveau, lui qui a déjà évolué dans plusieurs grands championnats européens, notamment en France, en Espagne et en Angleterre. Habitué aux joutes de la Ligue des champions et toujours international français, il représenterait une solution immédiatement opérationnelle pour renforcer le couloir gauche parisien. Reste désormais à savoir si le joueur se laissera séduire par un retour dans son club formateur et si le PSG décidera de passer rapidement à l’offensive dans ce dossier, qui pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

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