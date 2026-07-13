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FRANCE

PSG Mercato : un accord est déjà tombé pour Lucas Digne !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 15:00
Lucas Digne sous le maillot d'Aston Villa

Le PSG et Lucas Digne (Aston Villa) seraient déjà tombés d’accord contractuellement.

Comme révélé ce lundi par le Daily Mail Sport et le journaliste anglais Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain souhaiterait faire revenir Lucas Digne afin d’apporter de la concurrence à Nuno Mendes. Une véritable bombe confirmée dans la foulée par plusieurs médias, ainsi que par le journaliste italien Fabrizio Romano. À Aston Villa depuis quatre saisons, l’international français pourrait ainsi faire son retour dans la capitale française, dix ans après son départ du PSG.

Accord déjà trouvé entre le PSG et Digne !

Et un premier accord serait déjà intervenu dans ce dossier. En effet, d’après le journaliste belge Sacha Tavolieri, l’international français aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG. Le champion de France en titre doit désormais s’entendre avec Aston Villa sur le montant de l’indemnité de transfert.

Alors que l’ancien joueur du FC Barcelone dispose d’une clause libératoire fixée à seulement 12 millions d’euros, les négociations auraient déjà débuté entre les deux clubs. Un accord pourrait donc être trouvé assez rapidement si les discussions évoluent dans le bon sens.

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