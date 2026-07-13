ASSE : Le Cardinal réagit à son nouveau statut de capitaine

Nommé nouveau capitaine de l’ASSE par Ian Cathro, Julien Le Cardinal s’est exprimé sur son nouveau rôle.

Exit Gautier Larsonneur, l’AS Saint-Étienne a un nouveau capitaine depuis l’arrivée d’Ian Cathro sur son banc. Il s’agit de Julien Le Cardinal. C’est l’ancien Brestois qui a porté le brassard des Verts samedi dernier à l’occasion du premier match de préparation face au FC Biel-Bienne (2-2). À l’issue de la rencontre, le défenseur central de 28 ans a réagi à notre micro à propos de son nouveau statut au sein de l’effectif stéphanois.

« Je ne vais pas changer mon comportement »

« Je ne vais pas changer mon comportement, je ne vais pas me sentir pousser des ailes. La perception des autres peut peut-être changer, mais là on est passé à autre chose. Ce qu’il s’est passé avant, c’est oublié, donc on va essayer de faire le maximum pour se préparer au mieux », a confié le nouveau capitaine de l’ASSE.

Julien Le Cardinal est, par ailleurs, revenu sur la saison passée et l’échec de la remontée en Ligue 1. « La page est tournée, c’est du passé. On vit dans le présent. On travaille, ça se passe bien, on attend encore du monde. Le groupe vit bien et c’est le principal. »