RC Lens Mercato : c’est confirmé pour Romeo Amane !

Le RC Lens serait bien sur les rangs du milieu de terrain ivoirien du Rapid Vienne, Romeo Amane.

Comme nous vous l’avons relayé sur notre site, le RC Lens aurait coché le nom du milieu de terrain du Rapid Vienne, Romeo Amane. Une information révélée par le média autrichien Krone. Un an après avoir arraché Mamadou Sangaré au Rapid Vienne, le club artésien pourrait donc de nouveau piocher dans l’effectif du club autrichien. Romeo Amane pourrait justement venir compenser le probable départ de Mamadou Sangaré dans l’entrejeu lensois, ce dernier étant annoncé sur le départ lors de ce mercato estival.

Amane courtisé aussi en Angleterre, en Italie et au Danemark !

L’intérêt du RC Lens pour le milieu de terrain ivoirien a été confirmé par un autre média autrichien, LAOLA1. Mais la concurrence s’annonce particulièrement relevée pour les Sang et Or dans ce dossier puisque Copenhague, mais aussi plusieurs clubs italiens et anglais, dont Birmingham, Sheffield United, Wrexham et Swansea, suivraient également de près Romeo Amane. Les dirigeants lensois devront donc se montrer convaincants s’ils veulent attirer le joueur de 22 ans, qui ne manque visiblement pas de prétendants. La bataille promet d’être intense dans les prochaines semaines pour tenter de boucler ce dossier.