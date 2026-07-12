RC Lens : un futur titulaire de Toppmöller vole la vedette à Yamal en plein Mondial

Andrija Bulatovic continue de faire parler de lui. Le jeune milieu du RC Lens figure parmi les candidats au Golden Boy 2026 et réalise une belle performance dans le vote du public, où il devance notamment la star du FC Barcelone Lamine Yamal.

Alors que les projecteurs sont braqués sur les grandes stars du football mondial pendant le Mondial, un jeune joueur du RC Lens s’invite dans la course aux distinctions individuelles. Révélation artésienne de la saison dernière qui aura probablement beaucoup plus de temps de jeu sous Dino Toppmöller, Andrija Bulatovic confirme son statut de grand espoir européen en apparaissant dans la liste des 100 nommés pour le Golden Boy 2026.

Bulatovic déjà bien installé parmi les jeunes talents européens

Créé par le quotidien italien Tuttosport, le Golden Boy récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant dans une première division européenne. Le trophée a notamment été remporté par des joueurs devenus des références mondiales comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland.

Pour cette édition 2026, Andrija Bulatovic fait partie des profils suivis par le jury et par les supporters. Le milieu monténégrin du RC Lens apparaît dans une sélection de 100 jeunes joueurs appelés à représenter l’avenir du football européen.

Devant Lamine Yamal dans le vote du public

En parallèle du classement officiel, Tuttosport organise également le « Golden Boy Web », un vote ouvert aux supporters. Et à ce jeu-là, le joueur lensois réalise une performance remarquée.

Aux dernières nouvelles, Andrija Bulatovic occupait la quatrième place avec un peu plus de 14 % des suffrages. Il devançait notamment Lamine Yamal, pourtant considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, qui se situait derrière lui dans ce classement populaire (près de 6%).

Le podium provisoire était composé de Christos Mouzakitis (Olympiakos), Finn Jeltsch (Stuttgart) et Saïd El Mala (Cologne), mais les votes restent ouverts et peuvent encore évoluer.

Une nouvelle reconnaissance pour le recrutement lensois

Cette présence d’Andrija Bulatovic parmi les jeunes talents les plus suivis d’Europe récompense également le travail du RC Lens dans le développement de joueurs à fort potentiel. Arrivé avec l’étiquette d’un jeune milieu prometteur, le Monténégrin a rapidement attiré l’attention par sa maturité et ses qualités techniques.

Même s’il faudra attendre le verdict final du jury du Golden Boy 2026, le simple fait de voir un joueur lensois rivaliser dans l’opinion publique avec des noms comme Lamine Yamal illustre déjà son changement de dimension.