RC Lens : le successeur de Sangaré sort du silence… et interpelle Pierre Sage !

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Le RC Lens tient peut-être déjà son futur patron du milieu. Dans l’ombre cette saison, Andrija Bulatovic commence à faire entendre sa voix… et son message est clair : il veut passer un cap.

“Je veux jouer plus” : le message est lancé

À seulement 19 ans, le Monténégrin ne cache plus ses ambitions. Après une première saison d’adaptation, il estime être prêt à franchir un palier.

« J’ai disputé 20 matches, c’est un bon début… mais j’espère en jouer encore plus à l’avenir. »

Un discours qui sonne comme un avertissement… ou une candidature directe auprès de Pierre Sage.

Dans l’ombre… mais plus pour longtemps ?

Cette saison, Bulatovic a dû se contenter d’un rôle secondaire derrière la doublette Adrien Thomasson – Mamadou Sangaré. Mais la situation pourrait radicalement changer cet été.

Sangaré attire les convoitises et pourrait rapporter gros, tandis que l’avenir de Thomasson reste flou. Résultat : un boulevard pourrait s’ouvrir pour le jeune talent lensois.

Un joueur déjà prêt mentalement

Arrivé en Europe occidentale après un passage à Podgorica, Bulatovic n’a pas tardé à comprendre les exigences du très haut niveau.

Soutenu par Nidal Celik, il a su s’intégrer rapidement et s’inspire du parcours de son coéquipier, passé par la réserve avant d’exploser en Ligue 1.

Surtout, il affiche une vraie maturité dans sa relation avec son coach :

“Pierre Sage est l’un des meilleurs entraîneurs pour les jeunes en Ligue 1.”

Un respect assumé… mais aussi une manière habile de se positionner pour la suite.

Un contexte parfait pour exploser

Entre possibles départs et volonté de renouvellement, le timing semble idéal pour Bulatovic.

Le RC Lens, qui souhaite rester compétitif tout en valorisant ses jeunes, pourrait lui offrir une place importante dès la saison prochaine.

Et le joueur, lui, est déjà prêt à saisir sa chance.

Objectif : marquer l’histoire du club

Ambitieux, Bulatovic ne pense pas qu’à son temps de jeu. Il vise aussi les trophées, notamment avec une référence familiale forte : son cousin Anto Drobnjak, ancien du club.

L’histoire est en marche… et lui veut en écrire un nouveau chapitre.

Lens a trouvé son futur leader ?

Tout semble aligné : talent, ambition, opportunité.

Andrija Bulatovic n’est plus seulement un espoir… il est déjà en train de s’imposer comme une solution d’avenir.

Reste maintenant à Pierre Sage de répondre à son message.

Et à Lens, une nouvelle ère pourrait bien commencer