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OM Mercato : c’est officiel pour la deuxième recrue de l’été !

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 19:20
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L’OM poursuit son mercato estival avec la signature officielle d’un jeune talent prometteur.

L’OM continue de structurer son avenir. Après l’arrivée de Sacha Lung, le club olympien a enregistré officiellement la signature d’Osmane N’Diaye, jeune défenseur de 18 ans formé au SM Caen. Le latéral droit né à Caen rejoint l’OM dans le cadre de son premier contrat professionnel, confirmant la volonté du club de miser sur des profils à fort potentiel en parallèle des recrues plus expérimentées attendues cet été.

Âgé de 18 ans, Osmane N’Diaye est un défenseur polyvalent capable d’évoluer sur le flanc droit. International français chez les jeunes, il a déjà connu des rassemblements avec les sélections U16 et U17, confirmant son statut de joueur suivi de près dans sa génération.

Un grosse perte pour le SM Caen

Du côté du SM Caen, le joueur était considéré comme l’un des espoirs du centre de formation. Son départ vers Marseille s’inscrit dans une logique de progression, avec une intégration progressive au sein du groupe réserve avant, à terme, d’espérer frapper à la porte de l’équipe première.

Pour l’OM, cette arrivée s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer la profondeur de son effectif tout en anticipant l’avenir sur des postes clés. Avec cette signature, Marseille envoie un nouveau signal sur sa volonté de bâtir un projet mêlant talents en devenir et ambitions sportives immédiates.

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