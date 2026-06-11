Après avoir enrôlé le jeune défenseur Sacha Lung (18 ans), l’OM aurait bouclé un deuxième renfort sur ce mercato estival.

L’OM poursuit son travail de fond sur le marché des jeunes talents. Alors que les supporters attendent les premières recrues destinées à renforcer l’effectif de son futur entraîneur, les dirigeants marseillais avancent également sur les dossiers concernant la Pro 2 et les espoirs du club. Et un nouveau renfort serait déjà en approche.

Un talent très convoité

Selon La Minute OM, Osmane N’Diaye devrait prochainement s’engager avec l’Olympique de Marseille. Le jeune arrière droit de 18 ans évoluait jusqu’à présent au sein du centre de formation du SM Caen. L’information a rapidement été confirmée par BelOM, souvent bien renseigné sur les jeunes joueurs suivis par le club marseillais : « Osmane Ndiaye (2008) va quitter le SM Caen et devrait signer un contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille ! Le jeune arrière droit international français suscitait l’intérêt de nombreux clubs, mais c’est bien à Marseille que le joueur va s’engager. » Une arrivée qui témoigne de la volonté des dirigeants olympiens de renforcer leur vivier de jeunes talents avec des profils à fort potentiel.

N’Diaye va renforcer la Pro 2 de l’OM

Quelques jours seulement après avoir sécurisé la venue de Sacha Lung, l’OM semble donc avoir trouvé sa deuxième recrue estivale. Même si Osmane N’Diaye est avant tout destiné à poursuivre sa progression au sein de la Pro 2, son statut d’international français dans les catégories de jeunes montre l’estime dont il bénéficie auprès des observateurs. Face à la concurrence de plusieurs clubs français et étrangers, l’OM a réussi à convaincre le défenseur de poursuivre sa formation sur la Canebière. Une victoire importante pour un club qui cherche à bâtir un projet durable en s’appuyant davantage sur les jeunes à fort potentiel. Si aucune officialisation n’est encore intervenue, tous les signaux semblent désormais au vert pour voir Osmane N’Diaye devenir très prochainement un nouveau joueur de l’OM.