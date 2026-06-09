Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Sacha Lung (18 ans) devrait bien rejoindre l’OM au mercato estival, son profil ne serait pas aussi prometteur qu’annoncé.

À Marseille, le mercato a déjà démarré. En attendant le passage devant la DNCG et le possible lancement des gros dossiers de l’été, les dirigeants de l’OM avancent sur le recrutement de jeunes talents. Parmi eux figure Sacha Lung, défenseur central de 18 ans du RC Strasbourg, qui devrait prochainement s’engager avec le club phocéen.

Lung, pas une grande perte pour Strasbourg ?

Présenté comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation alsacien, l’international français U18 a choisi de quitter son club formateur malgré une proposition de contrat de Strasbourg. Séduit par le projet marseillais et les discussions menées par la nouvelle direction sportive emmenée par Grégory Lorenzi, le jeune défenseur a privilégié l’OM malgré plusieurs sollicitations.

Sur le papier, l’opération apparaît séduisante. Né en 2008, Lung a déjà participé à plusieurs entraînements avec le groupe professionnel strasbourgeois et figuré à plusieurs reprises dans l’environnement de l’équipe première. De quoi nourrir une réputation flatteuse et alimenter les attentes autour de son arrivée sur la Canebière.

Pour autant, en Alsace, certains observateurs invitent à tempérer l’emballement médiatique autour du joueur. « Contrairement à ce qui se dit, ce n’est pas une grande perte pour le RC Strasbourg, nous a ainsi confié une source proche du club. Oui, il a du potentiel mais il n’était pas un premier choix en défense centrale puisque deux joueurs plus jeunes que lui sont passés devant. Et pour le retenir, les dirigeants lui ont fait une proposition misérable… »

« Ils lui ont fait une proposition misérable… »

Un témoignage qui apporte un éclairage différent sur le dossier. Si le RC Strasbourg appréciait évidemment les qualités du joueur, le club n’aurait donc pas considéré son départ comme un véritable coup dur pour l’avenir de son effectif professionnel.

Cela ne signifie pas pour autant que l’OM réalise une mauvaise opération. À seulement 18 ans, Sacha Lung conserve une importante marge de progression et Marseille mise justement sur sa capacité à franchir un cap dans un environnement plus exposé. Le club phocéen cherche depuis plusieurs mois à renforcer son vivier de jeunes talents afin de préparer l’avenir tout en construisant un effectif capable de s’installer durablement parmi les meilleures équipes françaises.

Reste désormais à savoir si le défenseur parviendra à confirmer les promesses entrevues au centre de formation strasbourgeois. Une chose est sûre : contrairement à l’image de phénomène grandement véhiculée ces derniers jours, son arrivée s’apparente davantage à un pari à faible coût qu’à la signature d’une future star déjà confirmée. Le fait que Lung doive faire ses premiers pas en réserve n’est pas anodin.