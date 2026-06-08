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FRANCE

OM : l’IA prédit la décision de la DNCG !

Par Fabien Chorlet - 8 Juin 2026, 23:30
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Stéphane Richard et Frank McCourt

Alors que l’OM prépare son audition devant la DNCG, ChatGPT a tenté d’anticiper la décision du gendarme financier du football français.

Initialement prévue le 12 juin, l’audition de l’Olympique de Marseille devant la DNCG aurait été reportée à la fin du mois, selon les informations de L’Équipe. Ce délai supplémentaire devrait permettre aux dirigeants phocéens de poursuivre leur travail sur les finances du club, notamment à travers plusieurs ventes attendues lors du mercato estival afin de réduire le déficit de l’exercice 2025-2026. Alors qu’un encadrement de la masse salariale serait actuellement la tendance pour le club olympien, nous avons demandé à ChatGPT de prédire la décision que pourrait rendre la DNCG concernant l’OM.

L’IA prédit un encadrement de la masse salariale pour l’OM

Le scénario le plus probable semble être celui d’un feu vert accordé à l’Olympique de Marseille. Malgré des pertes importantes ces dernières saisons, le club bénéficie du soutien financier de Frank McCourt et devrait pouvoir s’appuyer sur plusieurs ventes lors du mercato estival afin d’améliorer sa situation comptable avant son audition.

Pour autant, la DNCG pourrait se montrer attentive à certains points du dossier marseillais. La maîtrise de la masse salariale et l’encadrement des dépenses liées au recrutement pourraient notamment faire l’objet d’une vigilance particulière, surtout si l’OM souhaite se montrer ambitieux sur le marché des transferts.

Sauf mauvaise surprise, une interdiction de recrutement ou une sanction lourde paraît peu probable. L’OM devrait ainsi obtenir l’autorisation de poursuivre son projet sportif, tout en restant sous l’œil attentif du gendarme financier du football français.

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