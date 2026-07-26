ASSE Mercato : ça bouge enfin pour Davitashvili et Stassin !

Le mercato de l’ASSE pourrait enfin s’accélérer dans le sens des départs. Après plusieurs semaines d’attente, les dossiers Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin connaissent de nouveaux développements.

L’absence des deux attaquants lors du match amical disputé mercredi sur la pelouse des Glasgow Rangers (défaite 2-1) n’a fait qu’alimenter les spéculations. Officiellement, aucune décision n’a été prise, mais les discussions se poursuivent en coulisses et les prétendants se multiplient.

L’Atalanta insiste pour Davitashvili

Le dossier Zuriko Davitashvili est de nouveau relancé. Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, l’Atalanta Bergame a repris des renseignements ces dernières heures au sujet de l’international géorgien de 25 ans.

Le club lombard n’en est pas à son premier essai. Début juillet, l’Atalanta avait déjà transmis une première proposition estimée à 12 millions d’euros. Une offre rapidement repoussée par les dirigeants stéphanois, convaincus que leur joueur vaut nettement davantage après sa saison aboutie sous le maillot vert.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Davitashvili reste l’un des actifs majeurs de l’ASSE. Les dirigeants ne ressentent aucune pression particulière pour vendre. Au contraire, ils savent que plusieurs formations suivent attentivement le Géorgien et espèrent faire monter les enchères.

Après les intérêts de Besiktas et de l’Olympiakos, l’entrée en scène insistante de l’Atalanta confirme que le dossier reste particulièrement chaud. Mais la position stéphanoise demeure inchangée : il faudra une offre avoisinant les 20 millions d’euros pour espérer convaincre le club du Forez.

Le message envoyé aux prétendants est limpide. L’ASSE n’a pas besoin de vendre dans l’urgence et souhaite valoriser au maximum un joueur devenu incontournable.

Besiktas place aussi Lucas Stassin sur sa short-list

Le dossier Lucas Stassin pourrait lui aussi connaître une accélération dans les prochains jours. Auteur d’une excellente première saison sous les couleurs stéphanoises, le jeune attaquant belge conserve une cote assez élevée sur le marché.

L’été dernier, l’ASSE avait repoussé plusieurs propositions dépassant les 20 millions d’euros, préférant conserver celui qui incarnait l’avenir offensif du club malgré la relégation. Un choix fort qui témoignait de l’importance accordée au joueur.

Mais les convoitises ne faiblissent pas. D’après plusieurs médias turcs, Besiktas recherche activement un nouvel avant-centre pour renforcer son secteur offensif. Si Darwin Nunez demeure la priorité absolue du club stambouliote, Lucas Stassin figure désormais parmi les principales solutions de repli.

Une piste qui mérite d’être suivie de près, tant Besiktas dispose de moyens financiers importants.

Comme pour Davitashvili, les dirigeants stéphanois ne comptent cependant pas brader leur attaquant. Les Verts savent que Stassin possède encore une marge de progression considérable et que sa valeur pourrait continuer à grimper au fil des saisons.

Pour Kilmer Sports, le défi consiste désormais à trouver le juste équilibre entre les ambitions sportives et la nécessité de réaliser des ventes importantes afin de poursuivre la reconstruction du club. Une double opération concernant Davitashvili et Stassin pourrait rapporter près de 40 millions d’euros, une somme qui permettrait de financer une grande partie du projet sportif.

À moins de deux semaines de la reprise de la Ligue 2, le temps presse toutefois. Ian Cathro souhaite rapidement connaître le visage définitif de son effectif afin de préparer son équipe dans les meilleures conditions. Les prochains jours pourraient donc être déterminants. Une chose est certaine : après plusieurs semaines de calme relatif, le mercato stéphanois entre dans sa phase la plus chaude.