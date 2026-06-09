La possible vente de l’OGC Nice en ce mois de juin pourrait avoir des répercussions indirectes sur l’OM.

Le dossier de la vente de l’OGC Nice pourrait avoir des conséquences bien plus larges que pour le seul club azuréen. Alors que les discussions autour d’un changement d’actionnaire s’intensifient, les montants évoqués commencent déjà à faire réagir dans le football français. Selon les dernières informations relayées par Ici Azur, Jim Ratcliffe serait prêt à céder l’OGC Nice pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros. Plus surprenant encore, le propriétaire actuel envisagerait également de prendre à sa charge une partie importante des dettes du club afin de faciliter l’opération.

L’OGC Nice vendu pour 50 M€ ?

Si ce scénario se confirme, il s’agirait d’une décote spectaculaire pour une formation installée durablement dans l’élite du football français et régulièrement engagée dans la course aux places européennes. Plusieurs investisseurs seraient déjà à l’affût, avec notamment un fonds américain qui apparaîtrait en bonne position pour reprendre les commandes du Gym dans les prochaines semaines. Au-delà du cas niçois, cette valorisation potentielle pourrait avoir un impact indirect sur d’autres clubs français.

Le premier concerné serait évidemment l’OM. Depuis plusieurs années, les rumeurs autour d’une éventuelle vente du club phocéen reviennent régulièrement, même si Frank McCourt a toujours répété qu’il n’était pas vendeur. Dans les différentes estimations évoquées autour de l’OM, le montant de 1,2 milliard d’euros est souvent avancé. Mais voir un autre club de Ligue 1 changer de mains pour une somme aussi faible pourrait alimenter les débats sur la valorisation réelle des clubs français.

Une décote spectaculaire en Ligue 1 ?

Même si les situations sportives, économiques et populaires de Nice et Marseille sont très différentes, les futurs investisseurs observent toujours les transactions récentes pour établir leurs propres références de marché. Les dossiers de l’Olympique Lyonnais, du FC Nantes ou encore de Nice sont donc suivis avec attention par l’ensemble des acteurs économiques du football français.

Pour McCourt, le risque n’est pas immédiat. L’OM reste l’un des clubs les plus populaires du pays et dispose d’une dimension internationale que peu de formations françaises peuvent revendiquer. Mais si la vente de Nice se conclut réellement autour de 50 millions d’euros, elle pourrait tout de même créer un précédent susceptible d’alimenter les discussions sur la valeur des clubs de Ligue 1 dans les années à venir.