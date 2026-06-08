OM : les supporters impactés par la décision de l’UEFA ?

À Marseille, l’attente ne concerne pas seulement le mercato. Alors que l’OM prépare déjà la saison 2026-2027 en coulisses, un dossier important reste suspendu à une décision venue de l’UEFA. Et cette décision pourrait directement concerner les supporters marseillais.

Le club phocéen n’a toujours pas lancé sa campagne d’abonnement pour la saison prochaine. Une situation inhabituelle, liée à l’attente du verdict de l’instance européenne. Celui-ci devrait tomber cette semaine et permettre à l’OM d’y voir plus clair sur l’organisation de sa prochaine saison, notamment sur la commercialisation ou non du fameux pack Europe.

L’OM dans l’attente du feu vert de l’UEFA

Depuis plusieurs jours, le club olympien temporise. La campagne d’abonnement 2026-2027 n’a pas encore été officiellement lancée, car l’OM attend de connaître la position de l’UEFA. Une réponse importante, qui pourrait avoir des conséquences directes sur la manière dont le club commercialisera ses offres auprès de ses supporters.

L’enjeu est simple : selon la décision de l’instance européenne, l’OM saura s’il peut intégrer ou non un pack Europe dans sa campagne d’abonnement. Ces dernières années, ce dispositif était devenu une habitude pour une partie du public marseillais, permettant d’inclure les rencontres européennes dans une offre dédiée.

Mais tant que l’UEFA n’a pas rendu sa décision, Marseille ne peut pas avancer totalement.

Les groupes de supporters ont déjà lancé leurs réadhésions

Pendant que le club attend, les groupes de supporters, eux, ont commencé à s’organiser. Plusieurs campagnes de réadhésion ont déjà été lancées afin de préparer la saison prochaine dans les virages.

Un signe que, malgré les incertitudes, la ferveur reste intacte autour de l’OM. À Marseille, l’attachement au club dépasse largement les questions administratives ou européennes. Les supporters veulent déjà se projeter, retrouver leur place au Vélodrome et accompagner l’équipe dans un nouveau cycle.

Mais cette anticipation se fait forcément dans un contexte particulier. Sans calendrier clair côté club, et sans certitude sur les compétitions européennes à domicile, les abonnés doivent encore patienter avant de connaître les contours précis de l’offre officielle.

Le pack Europe au cœur des interrogations

La grande question concerne donc le pack Europe. Depuis plusieurs saisons, l’OM a pris l’habitude de proposer une formule spécifique permettant aux supporters d’assister aux matchs européens au Vélodrome. Un élément important, aussi bien pour l’ambiance que pour les finances du club.

Si l’UEFA donne son feu vert, Marseille pourra probablement lancer une campagne plus complète, avec une offre incluant cette dimension européenne. Dans le cas contraire, le club devra revoir sa stratégie commerciale et proposer une formule différente à ses abonnés.

Pour les supporters, cela change évidemment beaucoup de choses. Le prix, les modalités, les priorités d’achat et même l’organisation des soirées européennes peuvent dépendre de cette décision.

👉 La réponse de l’UEFA permettra notamment de savoir s’il y aura commercialisation ou non du pack Europe comme c’est le cas depuis quelques années déjà. — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) June 8, 2026

Une décision attendue cette semaine

La réponse de l’UEFA devrait être connue cette semaine. Autant dire que les prochains jours seront importants pour l’OM, mais aussi pour ses supporters. Une fois le verdict rendu, le club pourra enfin débloquer la situation et communiquer officiellement sur sa campagne d’abonnement 2026-2027.

Ce dossier, en apparence administratif, a donc une vraie portée populaire. À Marseille, chaque détail lié au Vélodrome compte. La billetterie, les abonnements et les packs européens font partie intégrante de la relation entre le club et son public.

Les supporters marseillais encore dans le flou

Pour l’heure, les supporters doivent donc patienter. Les réadhésions dans les groupes sont lancées, mais la campagne officielle de l’OM reste suspendue au verdict de l’UEFA. Une attente qui entretient forcément un certain flou à quelques jours d’une période importante pour les abonnés.

L’OM espère désormais une clarification rapide afin de lancer pleinement sa saison 2026-2027, aussi bien sur le terrain qu’en tribunes. Car à Marseille, le mercato des joueurs compte, mais celui des abonnements aussi. Et cette fois, c’est bien l’UEFA qui détient une partie de la réponse.