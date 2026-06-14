OM : le verdict de l’UEFA pour la Ligue Europa a définitivement fuité !

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La décision de l’UEFA concernant l’OM devrait tomber en début de semaine prochaine.

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa grâce à sa cinquième place obtenue en Ligue 1, l’Olympique de Marseille reste toutefois dans l’attente de la décision définitive de l’UEFA concernant sa situation. Depuis plusieurs semaines, la menace d’une sanction plane au-dessus du club phocéen, certains évoquant même une possible exclusion de la C3.

L’OM ne devrait pas être exclu de la Ligue Europa

Mais les dernières tendances se veulent plutôt rassurantes pour l’OM. Comme l’avait indiqué le journaliste Olivier Ménard dans l’émission L’Équipe du Soir, une exclusion des compétitions européennes ne semblerait pas être à l’ordre du jour. Selon Onze Mondial, plusieurs sources proches du dossier estiment que le club marseillais pourrait effectivement être sanctionné, mais sans être privé de Ligue Europa. Une issue qui constituerait un immense soulagement pour les dirigeants, les joueurs et les supporters olympiens.

De son côté, La Provence indique que le verdict de l’UEFA est désormais imminent. Selon le quotidien régional, la décision concernant l’OM devrait être rendue lundi ou mardi prochain. Les Marseillais seront alors définitivement fixés sur leur participation à la Ligue Europa la saison prochaine.