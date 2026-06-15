L’OM sait quand la décision au sujet d’une possible exclusion de la Ligue Europa pourrait tomber.

L’incertitude demeure mais elle ne devrait plus durer très longtemps. Selon L’Équipe, aucune décision ne sera communiquée avant mercredi concernant les clubs concernés par les procédures actuellement étudiées par l’instance européenne. Pour l’OM, cela signifie surtout que le verdict approche à grands pas.

L’OM n’est pas un cas isolé

Le principal enseignement de ces dernières heures est que l’UEFA s’apprête à trancher rapidement. Toujours selon L’Équipe, l’instance européenne prévoit de communiquer ses décisions pour l’ensemble des clubs concernés au même moment. Marseille devrait donc être fixé dans les deux jours sur son avenir continental et sur la possibilité de participer normalement à la prochaine Ligue Europa. Cette proximité du verdict est déjà perçue comme une avancée importante après plusieurs semaines d’attente et d’incertitude.

Autre élément rassurant pour les dirigeants marseillais : l’OM n’est pas le seul club concerné par les vérifications de l’UEFA. Au total, une quinzaine de formations seraient actuellement étudiées dans le cadre de ces procédures. Cette donnée montre que Marseille ne fait pas l’objet d’un traitement particulier et que le dossier s’inscrit dans une analyse globale menée par l’instance européenne. Un point qui nourrit l’espoir de voir le club phocéen éviter une sanction lourde.

Un climat plus serein à l’OM ?

À mesure que l’échéance approche, l’absence de fuite alarmante ou de signal négatif majeur constitue également un motif de confiance pour les supporters marseillais. Même si aucune garantie n’existe avant la communication officielle, le fait que la procédure suive son cours normal et concerne plusieurs clubs contribue à apaiser les inquiétudes.

Du côté de l’OM, chacun attend désormais le verdict avec attention, alors que la préparation du mercato et de la saison prochaine dépend en partie de cette décision. Les prochaines heures pourraient donc être décisives pour le club phocéen. Mais à ce stade, plusieurs signaux apparaissent plus encourageants qu’inquiétants pour Marseille.