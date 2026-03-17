Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Point d’orgue de la saison européenne pour l’OL : le huitième de finale retour face au Celta de Vigo approche à grands pas, avec un parfum de match décisif sur la pelouse du Groupama Stadium. Mais à Lyon, l’actualité s’accélère – entre l’enjeu continental brûlant et la menace d’un calendrier infernal où Monaco se profile déjà ce week-end.

L’OL joue gros en Ligue Europa : une qualification pour les quarts de finale donnerait un nouveau souffle à une saison bousculée. Mais la bataille ne s’arrête pas là. Dès dimanche, c’est le choc face à Monaco en Ligue 1 qui attend les Lyonnais. Deux rendez-vous en quatre jours, avec des exigences physiques et tactiques maximales. Dans cette succession haletante, le retour d’éléments majeurs apparaît comme un atout déterminant pour le club rhodanien.

Qui fait son retour dans le groupe lyonnais ?

Pour ce rendez-vous européen, quatre joueurs s’apprêtent à retrouver la compétition avec l’OL, apportant chacun leur atout spécifique :

Clinton Mata : De retour après sa suspension lors du dernier match de Ligue 1. Sa présence stabilise la défense centrale, lui qui s’est imposé comme un rouage essentiel avec 24 titularisations cette saison.

: De retour après sa suspension lors du dernier match de Ligue 1. Sa présence stabilise la défense centrale, lui qui s’est imposé comme un rouage essentiel avec 24 titularisations cette saison. Afonso Moreira : Absent depuis un mois pour blessure musculaire, il a repris l’entraînement collectif. Son profil de dynamiteur pourrait offrir des solutions neuves sur le front de l’attaque, même pour un temps de jeu réduit. Découvrez le profil complet d’Afonso Moreira à l’OL.

: Absent depuis un mois pour blessure musculaire, il a repris l’entraînement collectif. Son profil de dynamiteur pourrait offrir des solutions neuves sur le front de l’attaque, même pour un temps de jeu réduit. Découvrez le profil complet d’Afonso Moreira à l’OL. Pavel Sulc : Touché aux ischio-jambiers fin février, il est à l’heure du retour et pourrait renforcer le secteur offensif par sa qualité de percussion.

: Touché aux ischio-jambiers fin février, il est à l’heure du retour et pourrait renforcer le secteur offensif par sa qualité de percussion. Malick Fofana : En phase finale de reprise après son opération à la cheville, il postule pour une place face au Celta ou à Monaco.

Les absents de marque et leur état de forme

Si certains cadres reviennent, la liste des indisponibles reste d’actualité et façonne les options du coach :

Ainsley Maitland-Niles (cheville) : retour attendu seulement après la trêve internationale.

(cheville) : retour attendu seulement après la trêve internationale. Ruben Kluivert (cheville) : pas de reprise avant fin mars, incompatible avec le calendrier chargé.

(cheville) : pas de reprise avant fin mars, incompatible avec le calendrier chargé. Noam Kamara : incertain pour Monaco, situation à surveiller de près.

: incertain pour Monaco, situation à surveiller de près. Ernest Nuamah : en phase de rééducation après une rupture du ligament croisé, indisponible sur plusieurs semaines.

: en phase de rééducation après une rupture du ligament croisé, indisponible sur plusieurs semaines. Rémi Himbert : blessé à la cheville contre le Celta à l’aller, encore loin d’un retour.

Quel nouveau visage pour l’OL face au Celta et Monaco ?

Le retour de Mata en défense solidifie l’assise de l’OL, permettant à Fonseca de retrouver une charnière habituelle.

L’incorporation progressive de Moreira, Sulc et Fofana relance la concurrence et offre des atouts opportuns dans une période où l’intensité ne faiblit jamais. Ces retours facilitent la rotation des attaquants et ménagent les organismes, primordiaux avant d’affronter Monaco.

Pour l’entraîneur lyonnais, le casse-tête reste entier : exploiter l’énergie des revenants sans menacer leur récupération, tout en maintenant la dynamique collective pour la double échéance européenne et en championnat. Une gestion au cordeau qui pourrait bien transformer le destin de la saison rhodanienne.

À surveiller d’un œil avisé, la montée en puissance d’Afonso Moreira, également mise en lumière par une émouvante déclaration sur son attachement au club (voir le récit complet).