Pronostic LOSC – Aston Villa : les Dogues prêts à créer la surprise ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale aller de Ligue Europa entre le LOSC et Aston Villa, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Tombeur dans la douleur de l’Étoile Rouge de Belgrade lors des barrages, le LOSC a hérité d’un gros morceau en huitième de finale de la Ligue Europa : Aston Villa. Les Dogues recevront ce jeudi (21h) les Villans lors du match aller. Avant cette première manche, les joueurs de Bruno Genesio restent sur trois victoires lors de leurs quatre dernières rencontres, alors que les Londoniens traversent une période plus délicate avec quatre matchs consécutifs sans succès.

Ligue Europa – LOSC vs Aston Villa

Jeudi 12 mars 2026 · 21h · Stade Pierre-Mauroy

LOSC : capitaliser sur la dynamique actuelle

Le club nordiste aborde ce huitième de finale avec une certaine confiance. Ces dernières semaines, les Dogues ont retrouvé de la solidité et une meilleure efficacité dans les deux surfaces.

À domicile, Lille est généralement une équipe difficile à manœuvrer. Le soutien du public du stade Pierre-Mauroy pourrait jouer un rôle important dans cette première manche, notamment face à une équipe anglaise habituée à un rythme de jeu très intense.

Dans ce type de confrontation européenne, Lille pourrait chercher à imposer un bloc compact tout en se projetant rapidement vers l’avant. Les Dogues disposent d’armes offensives capables de profiter des espaces laissés par les Villans.

L’objectif sera surtout de prendre une option avant le match retour en Angleterre, ou au minimum d’aborder ce déplacement avec un score favorable.

Aston Villa : une équipe dangereuse malgré la mauvaise série

Même si la dynamique récente n’est pas idéale, Aston Villa reste une formation redoutable sur la scène européenne. L’effectif dirigé par Unai Emery possède de nombreuses individualités capables de faire basculer une rencontre.

Le club anglais se distingue souvent par un jeu vertical et une capacité à accélérer rapidement dans les transitions offensives. Cette approche peut poser des problèmes à n’importe quelle défense.

Cependant, la série actuelle sans victoire pourrait peser sur la confiance des Villans. À l’extérieur, Aston Villa devra probablement gérer les temps faibles et éviter de concéder trop d’occasions dans un stade réputé pour son ambiance.

Un résultat positif dans le Nord représenterait déjà une bonne opération avant la manche retour à Villa Park.

Les confrontations récentes

Le LOSC et Aston Villa se sont affrontés à quatre reprises dans l’histoire. Ils se sont notamment retrouvés en 2024 en quart de finale de la Ligue Europa Conférence où les Villans étaient passés aux tirs au but lors du match retour.

L’historique de ces quatre rencontres :

LOSC : 2 victoires

Aston Villa : 1 victoire

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable du LOSC : Özer – Tiago Santos, Ngoy, Mandi, Perraud – André, Bouaddi – Perrin, Haraldssson, Fernandez-Pardo – Giroud.

Absents : Meunier, Caillard, Alexsandro (blessés), Sahraoui, Igamane, E. Mbappé, Touré, Broholm (non inscrits).

La compo probable d’Aston Villa : Martinez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen – Onana, Douglas Luiz – Bailey, Barkley, Rogers – Watkins.

Absents : Kamara, Tielemans, McGinn, Elliott, Alysson (blessés).

Les joueurs à suivre

Matias Fernandez-Pardo (LOSC) : l’attaquant lillois s’est illustré lors de la dernière rencontre des Dogues en trouvant le chemin des filets. Sa mobilité et sa capacité à attaquer les espaces pourraient poser des problèmes à la défense d’Aston Villa. En confiance, il pourrait être l’une des principales menaces offensives du LOSC dans ce huitième de finale.

Douglas Luiz (Aston Villa) : le milieu brésilien reste l’un des joueurs les plus influents de l’entrejeu des Villans. Impliqué sur deux des trois derniers buts de son équipe, il joue un rôle essentiel dans la construction offensive et les phases arrêtées. Sa qualité technique et sa vision du jeu pourraient peser dans l’équilibre de la rencontre.

Les tendances de cotes : Aston Villa légèrement favori

Résultat Cote actuelle Bookmaker Tendance Victoire Lille 2,90 Unibet cote relativement élevée Match nul 3,25 Betclic stable Victoire Aston Villa 2,40 Unibet favori du match

Probabilités implicites approximatives :

Aston Villa : 41 %

Lille : 34 %

Match nul : 30 %

Les bookmakers donnent un léger avantage à Aston Villa avant cette première manche. Malgré un déplacement dans le Nord, l’effectif des Villans et leur expérience européenne semblent peser dans l’évaluation des cotes.

Le LOSC reste néanmoins proche au niveau des probabilités, preuve que le marché s’attend à une rencontre très disputée. L’avantage du terrain pourrait permettre aux Dogues de rivaliser face au club anglais.

Le match nul conserve également une probabilité intéressante, ce qui correspond souvent au scénario d’un premier match dans une confrontation aller-retour.

Notre pronostic pour LOSC – Aston Villa

Aston Villa ou nul : Malgré l’avantage du terrain pour Lille, la qualité individuelle et l’expérience européenne des Villans pourraient leur permettre d’éviter la défaite lors de ce déplacement. L’équipe d’Unai Emery sait généralement bien gérer ce type de rencontres à élimination directe.

Plus de 1,5 buts dans le match : Les deux équipes disposent d'arguments offensifs solides. Lille se montre souvent dangereux à domicile, tandis qu'Aston Villa possède des joueurs capables de faire la différence rapidement dans les transitions. Un match avec au moins deux buts paraît donc probable.

Scores possibles

1-1 : Un scénario crédible dans lequel les deux équipes parviennent à se neutraliser avant un match retour décisif en Angleterre.

1-2 pour Aston Villa : Si les Villans exploitent efficacement les espaces en contre-attaque, ils pourraient repartir du Nord avec un avantage précieux avant la seconde manche.

Ce huitième de finale aller entre le LOSC et Aston Villa s’annonce particulièrement disputé. Entre des Dogues solides à domicile et des Villans capables de faire la différence offensivement, cette première manche pourrait déjà donner un indice important sur l’issue de cette double confrontation européenne.