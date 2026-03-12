OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Voici la compo de l’OL pour affronter le Celta Vigo en 8e de finale aller de Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL se déplace sur la pelouse du Celta Vigo pour le 8e de finale aller de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca, qui a décidé de lancer le jeune Steeve Kango sur le côté droit. Coup d’envoi à 21 heures au Stade Balaídos.

La compo de l’OL

Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Morton – Endrick, Nartey, Abner – Yaremchuk.