OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo

Voici la compo de l’OL pour affronter le Celta Vigo en 8e de finale aller de Ligue Europa.
Ce jeudi soir, l’OL se déplace sur la pelouse du Celta Vigo pour le 8e de finale aller de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca, qui a décidé de lancer le jeune Steeve Kango sur le côté droit. Coup d’envoi à 21 heures au Stade Balaídos.
La compo de l’OL
Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Morton – Endrick, Nartey, Abner – Yaremchuk.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Celta de Vigo 👊🔴🔵#CeltaOL pic.twitter.com/D1CqPDbDoX— Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2026