À LA UNE DU 12 MAR 2026
[21:40]FC Nantes : les Kita donnent le coup de grâce pour Kombouaré
[21:20]ASSE : Ruffier de retour dans le Chaudron, la rumeur qui peut enflammer les supporters
[20:46]LOSC – Aston Villa (0-1) : les Dogues perdent la première manche, mais pas que…
[20:08]OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo
[20:00]Real Madrid, OL : Endrick face à un accueil brûlant en Espagne
[19:30]OM : un renfort précieux déjà promis à Beye pour la Ligue des Champions
[19:12]RC Lens : Masuaku connaît sa sanction, et il a pris très cher
[19:00]Mercato : un chouchou du Stade Rennais poussé dehors, le PSG prêt à foncer dessus ?
[18:40]RC Lens Mercato : un ou deux cadres sur le départ, Sage lance un message aux dirigeants
[18:10]ASSE Mercato : la valeur de Lucas Stassin explose, Kilmer Sports a vu juste
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 20:08
💬 Commenter
Paulo Fonseca (OL)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Voici la compo de l’OL pour affronter le Celta Vigo en 8e de finale aller de Ligue Europa.

Ce jeudi soir, l’OL se déplace sur la pelouse du Celta Vigo pour le 8e de finale aller de Ligue Europa. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle alignée par Paulo Fonseca, qui a décidé de lancer le jeune Steeve Kango sur le côté droit. Coup d’envoi à 21 heures au Stade Balaídos.

La compo de l’OL

Greif – Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Morton – Endrick, Nartey, Abner – Yaremchuk.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

OLLigue Europa

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : Ligue Europa, OL