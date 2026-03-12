À LA UNE DU 13 MAR 2026
[23:30]FC Nantes : Halilhodžić a récupéré un atout précieux pour le maintien, Kita le déteste
[23:00]Celta Vigo – OL (1-1) : grâce à Endrick, les Gones se mettent en très bonne position
[22:43]Stade Rennais : Franck Haise a encore fait parler de lui au RC Lens
[22:13]PSG Mercato : feu vert pour Haaland, Paris peut remercier le FC Barcelone
[21:40]FC Nantes : les Kita donnent le coup de grâce pour Kombouaré
[21:20]ASSE : Ruffier de retour dans le Chaudron, la rumeur qui peut enflammer les supporters
[20:46]LOSC – Aston Villa (0-1) : les Dogues perdent la première manche, mais pas que…
[20:08]OL : la compo de Fonseca pour affronter le Celta Vigo
[20:00]Real Madrid, OL : Endrick face à un accueil brûlant en Espagne
[19:30]OM : un renfort précieux déjà promis à Beye pour la Ligue des Champions
Celta Vigo – OL (1-1) : grâce à Endrick, les Gones se mettent en très bonne position

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 23:00
💬 Commenter
Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a obtenu un match nul (1-1) sur le terrain du Celta Vigo lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa grâce à un but tardif d’Endrick à la 87e minute.

Malgré une domination lyonnaise en première mi-temps, le Celta ouvrait le score sur un contre conclu par Rueda (25e). L’OL aurait pu égaliser plus tôt, mais des tentatives d’Endrick et de Nartey passaient à côté. Après l’expulsion de Borja Iglesias (54e), Lyon, en supériorité numérique, n’a pas su concrétiser, se heurtant à Radu et aux montants, avant le but salvateur d’Endrick d’une frappe aux 16 mètres, même si le gardien du Celta s’est bien troué.

L’OL ramène donc un nul précieux avant le match retour au Groupama Stadium.

