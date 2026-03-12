Celta Vigo – OL (1-1) : grâce à Endrick, les Gones se mettent en très bonne position

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Ce jeudi soir, l’Olympique Lyonnais a obtenu un match nul (1-1) sur le terrain du Celta Vigo lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa grâce à un but tardif d’Endrick à la 87e minute.

Malgré une domination lyonnaise en première mi-temps, le Celta ouvrait le score sur un contre conclu par Rueda (25e). L’OL aurait pu égaliser plus tôt, mais des tentatives d’Endrick et de Nartey passaient à côté. Après l’expulsion de Borja Iglesias (54e), Lyon, en supériorité numérique, n’a pas su concrétiser, se heurtant à Radu et aux montants, avant le but salvateur d’Endrick d’une frappe aux 16 mètres, même si le gardien du Celta s’est bien troué.

L’OL ramène donc un nul précieux avant le match retour au Groupama Stadium.